Індустрія онлайн-ігор: скільки заробляють через додатки Google Play та як туди потрапити розробникам

Індустрія мобільних онлайн-ігор продовжує залишатися одним з найдинамічніших секторів світової економіки розваг. Завдяки доступності смартфонів, швидкому інтернету та зручним моделям монетизації мільйони людей щодня грають у ігри на ходу. Для широкої аудиторії це не просто розвага, а ціла екосистема, яка поєднує технології, бізнес і творчість. "Коментарі" спробували розібратися, як зараз розвивається галузь, скільки коштів приносять додатки через магазин Google Play, які ігри лідирують і як звичайним розробникам потрапити на цю платформу.

Зростання ринку: від мільйонів до сотень мільярдів

Глобальний ринок мобільних ігор демонструє стабільне зростання, хоча темпи дещо сповільнилися порівняно з піковими роками пандемії. За даними досліджень, у 2025 році споживчі витрати на мобільні ігри сягнули $82,7 млрд, що на 2,2% більше, ніж роком раніше. З цієї суми $51,9 млрд припало на платформу iOS, а $31 млрд — на Google Play.

Інші джерела дають трохи вищі оцінки. За даними Precedence Research, ринок мобільних ігор оцінювали у $143,96 млрд у 2025 році, з прогнозом зростання до $371,71 млрд до 2035 року при середньорічному темпі зростання 9,95%. Mordor Intelligence прогнозує $148,92 млрд у 2026 році з подальшим збільшенням до $241,66 млрд до 2031 року (середньорічний темп 10,17%).

Мобільні ігри вже давно перевершили за доходами консолі та персональні комп’ютери разом узяті. Вони становлять понад 50% загального доходу ігрової індустрії. Ключовими драйверами зростання залишаються смартфони в країнах, що розвиваються, технології 5G, які зменшують затримки, та штучний інтелект, який допомагає створювати контент швидше.

У 2025 році кількість завантажень мобільних ігор склала $50,4 мільярда, хоча це на 7,2% менше, ніж у 2024 році. Водночас загальна кількість годин, проведених у іграх, зросла до $444 мільярдів. Це свідчить про те, що гравці стають більш лояльними до улюблених тайтлів, а не шукають новинки.

Доходи через Google Play: реальні цифри

Магазин застосунків Google Play залишається важливою платформою для монетизації, особливо в регіонах з великою кількістю Android-користувачів. У 2025 році доходи від ігор на Google Play склали близько $31 млрд. За іншими оцінками, у 2025 році Google Play міг принести розробникам ігор близько $40,1 млрд.

Google Play стягує комісію, яка зазвичай становить 30% від доходів (з можливістю зниження для менших розробників). Це означає, що значна частина грошей йде платформі, але доступ до мільярдів користувачів компенсує витрати.

Топ-гросинг ігри на Google Play у 2025 році

Гра Дохід ($ млн) Monopoly Go 591 Last War: Survival 589 Royal Match 461 Whiteout Survival 457 Coin Master 435 Roblox 430 Candy Crush 339 Gossip Harbor 253

Ці цифри показують, що навіть у зрілому ринку лідери заробляють сотні мільйонів лише на одній платформі. Monopoly Go вдруге поспіль став лідером на Google Play.

Найпопулярніші ігри в додатках

Лідерами за популярністю та доходами залишаються суміш казуальних, стратегічних і соціальних ігор. У глобальному масштабі Honor of Kings від Tencent очолив чарти з доходом близько $1,68 млрд у 2025 році (переважно в Китаї). Серед інших хітів — Last War: Survival, Roblox, Whiteout Survival та Royal Match.

Найбільш популярні ігри на Google Play:

Monopoly Go (Scopely) — симулятор монополії з елементами соціальних взаємодій.

Royal Match та Candy Crush — класичні пазли, які приваблюють широку аудиторію.

Roblox — платформа для створення ігор користувачами.

PUBG Mobile та Free Fire — battle royale для любителів динаміки.

В Україні, за даними чартів, лідирують Block Blast!, Roblox та локальні хіти. Гравці віддають перевагу доступним іграм, які можна грати кілька хвилин на перерві.

Як розробникам потрапити в Google Play

Потрапити в магазин Google Play відносно просто порівняно з іншими платформами, але це вимагає певної підготовки.

Спочатку потрібно створити обліковий запис розробника в Google Play Console. Реєстрація коштує одноразово $25. Після оплати розробник отримує доступ до інструментів для завантаження застосунків. Існують два типи облікових записів: особистий та організаційний (для компаній).

Далі потрібно підготувати гру відповідно до правил:

Технічні вимоги: гра має бути скомпільованою в Android App Bundle (AAB) або APK, відповідати стандартам якості.

Політика: дотримання правил конфіденційності, відсутність шкідливого контенту, правильне оголошення покупок у застосунку.

Тестування: для нових розробників часто потрібне закрите тестування з мінімум 12 тестувальниками протягом 14 днів.

Після завантаження гра проходить модерацію. Успішне проходження дозволяє опублікувати її в магазині. Розробники можуть використовувати внутрішні покупки, рекламу та підписки для монетизації. Важливо оптимізувати сторінку в магазині: створити якісні скріншоти, опис та ключові слова для пошуку.

Як розвиватиметься ринок онлайн-ігор

Експерти відзначають, що ринок стає більш зрілим. "Мобільні ігри — це вже не просто розвага, а повноцінна індустрія, яка впливає на економіку багатьох країн", — коментують аналітики Newzoo. За їхніми даними, загальний ринок ігор у 2025 році сягнув близько $197 млрд, з яких мобільний сегмент відіграє ключову роль.

Однак зростання сповільнюється через насичення ринку та конкуренцію. 92,5% доходів від внутрішніх покупок йдуть до топ-1% видавців. Це означає, що малим студіям важко пробитися без сильного маркетингу чи інновацій. Гібридні казуальні ігри та стратегії показують найкраще зростання.

Для українських розробників відкриті всі можливості. Багато вітчизняних студій успішно публікують ігри на глобальному ринку, використовуючи Google Play як основний канал. Головне для досягнення успіху — це фокус на якості, розуміння аудиторії та постійні оновлення.

Майбутнє індустрії пов’язане з хмарними технологіями, штучним інтелектом для генерації контенту та кращою інтеграцією соціальних мереж. Очікується, що до 2030 року ринок перевищить $250 млрд. Для розробників це шанс реалізувати ідеї та заробити, але вимагає адаптації до змін у політиках платформ і вподобаннях гравців.

Індустрія онлайн-ігор демонструє, як технології змінюють розваги. Від простих пазлів до складних мультиплеєрних світів – кожен тут може знайти своє. Для розробників Google Play відкриває двері до глобальної аудиторії, а для гравців — нескінченні години задоволення. Головне — знайти баланс між креативністю та бізнес-підходом, який забезпечує стале зростання.