Apple готовит большое обновление: что изменится в iPhone уже скоро

Apple готовится к выпуску iOS 18.4 – очередному обновлению, которое может принести важные изменения для пользователей iPhone. Ожидается улучшенная стабильность, новые функции безопасности и обновления для Safari. Кроме того, компания может добавить новые эмодзы и усовершенствовать работу Siri. Релиз уже не за горами, и вот что известно сейчас.

iPhone. Фото из открытых источников

Когда ждать обновления

По традиции Apple выпускает промежуточные версии iOS примерно раз в два месяца. Выход iOS 18.4 ожидается в середине или конце марта 2025 года, после нескольких бета-тестований.

Что нового в iOS 18.4

Обновление безопасности: Apple продолжает совершенствовать защиту персональных данных и уменьшать риски взлома устройств.

Новые эмодзы: возможно добавление нескольких новых символов, доступных в стандартной клавиатуре.

Изменения в Safari: улучшенная скорость загрузки страниц и поддержка новых функций конфиденциальности.

Расширение возможностей Siri: искусственный интеллект становится умнее, с новыми командами и интеграцией в приложения.

Оптимизация автономности: улучшенное управление энергопотреблением для продления работы устройства.

Официальные подробности появятся ближе к релизу, а пока можно следить за бета-версиями iOS 18.4, которые уже доступны для разработчиков.

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