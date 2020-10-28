В Украине создали виртуальную выставку о Чернобыле, которую можно посмотреть онлайн и в VR-шлеме

Украинские художники осваивают виртуальные пространства, сообщает MC.today.



Фото: MC.today

Социально-культурный проект ARTEFACT провел презентацию выставки крупнейшем фестивале медиа-искусства Испании MADATAC. Она посвящена Чернобылю, Ее особенность заключается в том, что она проходит в онлайн формате, а посмотреть ее можно с помощью VR-шлема.

В выставке взяли участие более ста украинских художников. Среди них Чернобыльская серия Марии Примаченко, серия картин Ивана Марчука, 3D-фотороботи Арсена Савадова. В доборку работ вошли произведения, которые создали с помощью VR и AR технологий, а также лазерные и видеоинсталляции.

Международную презентацию ARTEFACT: CHOrnobyl запланировали на 30 октября, хотя и сейчас часть работ можно увидеть на сайте проекта. К слову, создатели проекта отцифровывает самые интересные объекты выставки.

После снятия карантинных ограничений, выставку представят в галереях и арт-пространствах всего мира.



















Также организаторы выставки сообщают, что разработка полезного мобильного приложения о Чорнобыле, в котором команда собирает проверенную информацию и самую важную информацию, уже началась.

Ранее "Коментарии" сообщали о том, что корейские ученые помогут очищать Чернобыль от радиоактивных материалов.

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