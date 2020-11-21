Перед пандемией все равны: саммит лидеров G20 пройдет в формате видеоконференции

В эти выходные под эгидой председательства Саудовской Аравии в G20 в 2020 году состоится виртуальный саммит лидеров, который заменит физическую встречу, первоначально запланированную на проведение в Эр-Рияде. ЕС представляют Шарль Мишель, президент Европейского совета, и Урсула фон дер Лайен, президент Европейской комиссии.

ФОТО: Republic World

На совместной пресс-конференции перед саммитом президент Мишель изложил вопросы, которые лидеры G20 будут обсуждать в эти выходные. Саммит G20 будет посвящен тому, как будет выглядеть мир после COVID. Лидеры стран обсудят, как сделать это будущее более устойчивым и инклюзивным.



"Международный договор о пандемиях может помочь предотвратить будущие пандемии и помочь нам реагировать более быстро и скоординированно", — сказал президент Европейского совета.

Мишель подчеркнул, что такой договор должен быть согласован со всеми странами, организациями и агентствами ООН, в частности с ВОЗ.

Саммит последовал за ранее проведенной 26 марта внеочередной видеоконференцией лидеров G20 для координации действий по борьбе с пандемией COVID-19. Это даст лидерам G20 возможность подвести итоги коллективных ответных мер и продолжить обсуждение как международного сотрудничества в борьбе с вирусом, так и социально-экономических последствий пандемии.



Напомним, что членами G20 являются Аргентина, Австралия, Бразилия, Канада, Китай, Франция, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Япония, Мексика, Республика Корея, Россия, Саудовская Аравия, Южная Африка, Турция, Великобритания, США и Европейский Союз. Испания — постоянный гость.

Как сообщало издание "Комментарии", посол Южной Кореи объяснил, что должна сделать Украина для вступления в G20.



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