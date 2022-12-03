Зеленский просит ЗРК Patriot. Что это за оружие



















После ракеты, упавшей на территорию Польши, страна получила от Германии ЗРК Patriot. После этого начались дискуссии о размещении такой военной техники в Украине, а Зеленский прямо заявил о необходимости ЗРК Patriot в Украине. Это одна из наиболее эффективных систем противовоздушной и противоракетной обороны, которые используют силы НАТО. О том, на что способно это оружие сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Army Recognition.

Зенитно-ракетный комплекс Patriot. Фото: из открытых источников

Patriot – это противовоздушная система защиты типа "земля-воздух", производимая в США компанией Raytheon. Название ЗРК происходит от радиолокационной системы, являющейся частью этого оружия. Сердцем системы является радар AN/MPQ-53, полное название которого Phased Array Tracking Radar to Intercept on Target, то есть сокращен PATRIOT.

Большинство ЗРК Patriot расположено в США, но также эта система доступна в Израиле, Германии, Марокко, Южной Корее, Японии и после взрывов вблизи польской границы в Польше.

Зенитно-ракетный комплекс Patriot попали на американское вооружение в 1981 году и показали свою эффективность во время войны в Персидском заливе, они успешно защищали американские силы от баллистических ракет.

Один из главных компонентов ЗРК Patriot является усовершенствованный радар. Благодаря своим характеристикам он может обнаруживать небольшие целые, баллистические ракеты, а также самолеты-неведимки.

Одним из преимуществ системы Patriot является ее высокая мобильность. ЗРК готов к работе за несколько часов, а все его компоненты монтируются на полуприцепах или специальных грузовиках. Ракетная установка может нести четыре ракеты PAC-2 или шестнадцать ракет PAC-3.

Ракеты PAC-2 имеют дальность полета до 160 км, а снаряды PAC-3 поражают баллистические ракеты на расстоянии до 35 км.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украину отправили современные системы ПВО.

Также "Комментарии" писали о тяжелом вооружении, которое Германия отправит в Украину в начале весны.

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