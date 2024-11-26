Зарегистрировать кота, собаку или хорька станет реальным в Украине

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Недилько Ксения
Реестр домашних животных будет внедрен в два этапа: сначала авторизация клиник и ветврачей, а впоследствии — регистрация животных. Для авторизации в Реестре домашних животных ветеринарные учреждения должны подать заявку в Госпродпотребслужбу в личном кабинете. Об этом сообщает Минцифры.
Иллюстративное фото
В реестре будут храниться следующие данные о котах, собаках и хорьках:
- кличка и описание любимца
- информация о вакцинациях
- контакты владельцев или держателей
- другие важные для здоровья животные данные
Реестр поможет анализировать информацию о домашних питомцах в реальном времени и использовать ее для поиска потерянных животных и контроля вакцинации.
Сервис реализуется Министерством аграрной политики и продовольствия Украины вместе с Госпродпотребслужбой и Министерством цифровой трансформации при финансовой поддержке GIZ и при содействии проекта "Поддержка цифровой трансформации", финансируемого USAID и UK Dev.
Ранее портал "Комментарии" сообщал:
Убила кота, выбросив животное из окна: какое наказание получила киевлянка
Суд определил наказание жители Киева, выбросившей кота с 8 этажа. Животное погибло. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию пресс-службы Киевской городской прокуратуры.
Суд объявил обвинительный приговор 56-летней киевлянке в жестоком обращении с котом, что привело к гибели животного, совершенное активным способом (ч. 3 ст. 299 УК Украины).
"Суд признал ее виновной в жестоком обращении с котом, что привело к его гибели и назначило ей наказание в виде 5 лет лишения свободы с испытательным сроком 1 год", — сообщили в прокуратуре.
Отмечается, что в суде прокурор доказал, что в сентябре 2024 года женщина в состоянии алкогольного опьянения выбросила из окна квартиры своего кота по кличке Персик. В результате падения животное, прожившее у владелицы 18 лет, умерло от полученных травм.
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