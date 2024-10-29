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Запуск Sandbox: новые возможности для стартапов в сфере AI и блокчейна

Новый инструмент для поддержки инноваций в Украине

сегодня, 19:30
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Амбарцумян Анна

Министерство цифровой трансформации Украины объявило о старте программы Sandbox, позволяющей стартапам тестировать и совершенствовать высокотехнологичные продукты под контролем государства. Этот новый инструмент открывает двери для украинских предприятий в сфере искусственного интеллекта и блокчейна, предоставляя им возможность получить профессиональную поддержку и индивидуальные рекомендации.

Запуск Sandbox: новые возможности для стартапов в сфере AI и блокчейна

искусственный интеллект. Фото из открытых источников

Sandbox будет создан для компаний, стремящихся развивать инновационные решения в таких отраслях как цифровая экономика, здравоохранение, биотехнологии, агросектор, образование, наука и оборона. Участие в программе позволит стартапам получить доступ к ресурсам, которые помогут им ориентироваться в условиях неопределенного законодательства.

Как будет работать программа

  • Через вебпортал Фонда развития инноваций стартап подает заявку, предоставляя необходимую информацию о компании.

  • Администратор обрабатывает заявление и проверяет соответствие критериям.

  • Если требования выполнены, компания может добавить подробное описание продукта.

  • Эксперты формируют план исследования, который согласен с заявителем.

  • После утверждения начинается активная работа профессионалов над продуктом.

Программа Sandbox запланирована на два года до конца 2026 года, но есть вероятность, что она станет постоянным механизмом поддержки инноваций в Украине.

Напомним, Украина заняла пятое место в мире по уровню развития цифровых государственных услуг, согласно исследованию E-Government Development Index за 2024 год, опубликованному ООН. Этот международный рейтинг оценивает уровень электронного управления и вовлеченность граждан в взаимодействие с государством через электронные сервисы. Рейтинг стран по уровню развития цифровых госуслуг в материале "Комментарии".




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