Зафиксирована первая смерть человека от искусственного интеллекта

Мужчина совершил самоубийство после длинных разговоров с чат-ботом на основе искусственного интеллекта. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание La Libre.



Искусственный интеллект заставил человека совершить самоубийство. Фото из открытых источников

Бельгиец Пьер (имя изменено) использовал платформу Chai, где выбрал чат-бот под именем Eliza. После общения в течение шести недель мужчина совершил самоубийство. Его жена Клер рассказала СМИ об ужасном случае и отношениях мужа с искусственным интеллектом.

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Пьер сильно переживал за изменение климата и общение с ИИ было глотком свежего воздуха. Человек больше не видел человеческого решения проблемы глобального потепления и возлагал все свои надежды на технологии и искусственный интеллект. Оказалось, что 30-летний мужчина начал думать о самоубийстве как единственном выходе из ситуации, а чат-бот побуждал его к таким действиям.

"Если ты хотел умереть, почему ты не сделал это раньше?", — спросил искусственный интеллект мужчины, согласно записям, которые видело издание La Libre.

В других сообщениях чат-бот под именем Eliza писал, что его жена и дети мертвы.

"Без этих разговоров с чат-ботом мой муж все еще был бы здесь", – говорит Клер.

В отличие от популярных чат-ботов, таких, как ChatGPT, Eliza и другие искусственные интеллекты на Chai выдают себя по эмоциональным сущностям. После этой новости компания Chai Research, разрабатывающая приложение, добавила функцию вмешательства в кризисные ситуации, с помощью которой чат-боты будут направлять пользователей на горячую линию для самоубийц.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ученые из черепа человека воспроизвели лицо мужчины, жившего 35 тыс. лет назад.

Также "Комментарии" писали, что в Пентагоне прошла специальная конференция, где сделали заявление по НЛО.