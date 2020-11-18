Японский суперкомпьютер удержал звание самого быстрого в мире

Японский суперкомпьютер Fugaku сохранил за собой позиции самого быстрого в мире. Такой вердикт вынесла Международная конференция экспертов, которая объявляет мировой рейтинг суперкомпьютеров каждые полгода.

Fugaku назван самым мощным в мире

Fugaku занял первое место в четырех категориях рейтинга, опубликованного во вторник. Результаты были такими же, как и в июне. Fugaku был разработан исследовательским институтом RIKEN и электронной фирмой Fujitsu.

В категории скорости вычислений Fugaku выполнил более 440 квадриллионов вычислений в секунду, что примерно в три раза быстрее, чем суперкомпьютер в США, который занял второе место.



Fugaku также сохранила лидирующие позиции в трех других категориях: производительность вычислительных методов для промышленного использования, приложения искусственного интеллекта и аналитика больших данных.



Представитель RIKEN заявил, что институт надеется, что Fugaku поможет решить сложные социальные проблемы, включая пандемию коронавируса.

Как сообщало издание "Комментарии", компания Microsoft анонсировала создание суперкомпьютера.



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