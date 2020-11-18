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Главная Новости IT технологии Японский суперкомпьютер удержал звание самого быстрого в мире
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Японский суперкомпьютер удержал звание самого быстрого в мире

Fugaku способен выполнить более 440 квадриллионов вычислений в секунду, опередив своего американского конкурента

сегодня, 16:26
Автор:

Павел Зинченко

Японский суперкомпьютер Fugaku сохранил за собой позиции самого быстрого в мире. Такой вердикт вынесла Международная конференция экспертов, которая объявляет мировой рейтинг суперкомпьютеров каждые полгода.

Японский суперкомпьютер удержал звание самого быстрого в мире

Fugaku назван самым мощным в мире

Fugaku занял первое место в четырех категориях рейтинга, опубликованного во вторник. Результаты были такими же, как и в июне. Fugaku был разработан исследовательским институтом RIKEN и электронной фирмой Fujitsu.

В категории скорости вычислений Fugaku выполнил более 440 квадриллионов вычислений в секунду, что примерно в три раза быстрее, чем суперкомпьютер в США, который занял второе место.

Fugaku также сохранила лидирующие позиции в трех других категориях: производительность вычислительных методов для промышленного использования, приложения искусственного интеллекта и аналитика больших данных.

Представитель RIKEN заявил, что институт надеется, что Fugaku поможет решить сложные социальные проблемы, включая пандемию коронавируса.

Как сообщало издание "Комментарии", компания Microsoft анонсировала создание суперкомпьютера.


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Источник: https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/20201117_32/
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