Взорвались прямо в ухе: в Индии мужчину убило наушниками (ФОТО)

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Денис Подставной
В Индии у мужчины в ухе взорвались наушники. Об этом сообщает издание УНИАН.
В Индии у мужчины взорвались наушники в ухе. Фото: kurs.com.ua
Как стало известно, инцидент произошел в индийском штате Раджастан. Сообщается, что местный житель использовал проводные наушники во время разговора по телефону пока устройство находилось на зарядке. В этот момент в доме произошли перебои с электричеством, и наушники взорвались прямо в ухе пострадавшего.
От полученной травмы потерпевший потерял сознание и его доставили в больницу медики, которые прибыли на место инцидента. Мужчина скончался в стенах медицинского учреждения от остановки сердца.
Как сообщает издание УНИАН, ссылаясь на IXBT, трагедия могла произойти из-за некачественной сборки аксессуара или резкого скачка напряжения. Бренд наушников, которые использовал мужчина не уточняется, однако известно, что их произвела малоизвестная индийская компания.
Фото: tv9marathi.com
Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Бангладеш гостей свадьбы убило ударом молнии. Сообщается, что в этот момент группа людей плыла на лодке по реке Падма. Удар молнии пришелся прямо в лодку. В результате происшествия погибло более десяти человек и еще многие получили ранения разной степени тяжести. Медики, которые прибыли на место инцидента, госпитализировали пострадавших. Подробнее об этом читайте в нашей статье.
Также портал "Комментарии" информировал о том, что в Индии молния угодила в группу людей. В этот момент они фотографировались на популярном месте для туристов - башне форта Амбер. После удара молнии некоторые из них начали спрыгивать с вниз. В результате происшествия погибло по меньшей мере одиннадцать человек. Подробнее об этом читайте в нашей статье.
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