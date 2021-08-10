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Главная Новости IT технологии Взорвались прямо в ухе: в Индии мужчину убило наушниками (ФОТО)
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Взорвались прямо в ухе: в Индии мужчину убило наушниками (ФОТО)

После взрыва наушников потерпевший потерял сознание

сегодня, 14:11
Автор:

Денис Подставной

В Индии у мужчины в ухе взорвались наушники. Об этом сообщает издание УНИАН. 

Взорвались прямо в ухе: в Индии мужчину убило наушниками (ФОТО)

В Индии у мужчины взорвались наушники в ухе. Фото: kurs.com.ua

Как стало известно, инцидент произошел в индийском штате Раджастан. Сообщается, что местный житель использовал проводные наушники во время разговора по телефону пока устройство находилось на зарядке. В этот момент в доме произошли перебои с электричеством, и наушники взорвались прямо в ухе пострадавшего. 

От полученной травмы потерпевший потерял сознание и его доставили в больницу медики, которые прибыли на место инцидента. Мужчина скончался в стенах медицинского учреждения от остановки сердца. 

Как сообщает издание УНИАН, ссылаясь на IXBT, трагедия могла произойти из-за некачественной сборки аксессуара или резкого скачка напряжения. Бренд наушников, которые использовал мужчина не уточняется, однако известно, что их произвела малоизвестная индийская компания.

Взорвались прямо в ухе: в Индии мужчину убило наушниками (ФОТО) - фото 2

Фото: tv9marathi.com

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Бангладеш гостей свадьбы убило ударом молнии. Сообщается, что в этот момент группа людей плыла на лодке по реке Падма. Удар молнии пришелся прямо в лодку. В результате происшествия погибло более десяти человек и еще многие получили ранения разной степени тяжести. Медики, которые прибыли на место инцидента, госпитализировали пострадавших. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в Индии молния угодила в группу людей. В этот момент они фотографировались на популярном месте для туристов - башне форта Амбер. После удара молнии некоторые из них начали спрыгивать с вниз. В результате происшествия погибло по меньшей мере одиннадцать человек. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 


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Источник: https://www.unian.net/science/umer-iz-za-telefonnogo-zvonka-v-indii-naushniki-vzorvalis-pryamo-v-uhe-muzhchiny-novosti-11508283.html
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