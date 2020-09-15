ВВС США провели успешное испытание лазерного оружия

Гиперзвуковые пули и роботы-собаки США - не единственные инновационные технологии, которые использовались во время недавних учений ВВС США. Компания Boeing объявила, что ее система компактной лазерной системы вооружения (CLWS) успешно защитила конвой сил безопасности от беспилотных воздушных систем при установке на наземном транспортном средстве. Об этом сообщает издание Task & Purpose.

Система была установлена ​​на служебной машине морской пехоты, производимой компанией Polaris, которая интегрировала CLWS в качестве первого наземного лазера, одобренного Пентагоном для использования военнослужащими США еще в 2019 году.

Во время демонстрации система CLWS не только противодействовала дронам с помощью относительно маломощного лазерного луча, но также передавала живое видео и показания об угрозах, а также о различных элементах конвоя операторам базы ВВС Эндрюс в Мэриленде.

Демонстрация проходила в рамках испытания усовершенствованной системы управления боевыми действиями нового поколения ВВС США, "современной системы, предназначенной для обеспечения командующим боевыми силами возможности управлять активами Министерства обороны в режиме реального времени". по данным ВВС.

Военно-воздушные силы присматривались к CLWS, по крайней мере, с тех пор, как в конце прошлого года протестировали эту систему в ходе армейского комплексного эксперимента по маневрированию и огню (MFIX) в Форт-Силл в Оклахоме. CLWS уже является частью армейской программы мобильного экспедиционного лазера высокой энергии (MEHEL), которая с момента первого испытания системы в 2016 году использовала лазерное оружие на транспортных средствах пехоты Stryker, развернутых в Европе в течение последних нескольких лет.

Как сообщало издание "Комментарии", ВВС США начнут получать солнечную энергию из космоса.

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