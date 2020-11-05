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Все ради конфиденциальности: WhatsApp получит функцию исчезающих сообщений

Сообщения в WhatsApp будут исчезать через семь дней

сегодня, 18:00
Автор:

Павел Зинченко

WhatsApp представляет функцию "исчезающих сообщений", которая стирает чаты с телефона отправителя и получателя через семь дней. Приложение, принадлежащее Facebook, у которого два миллиарда пользователей по всему миру, заявило, что эта настройка поможет сохранить конфиденциальность чатов.

Все ради конфиденциальности: WhatsApp получит функцию исчезающих сообщений

WhatsApp получит новую функцию

Но также сообщалось, что получатели по-прежнему смогут делать снимки экрана или пересылать любые сообщения, фотографии или видео, которые они хотят сохранить. Опция появится у пользователей WhatsApp к концу ноября. В своем блоге компания заявила, что сообщения могут исчезать через семь дней.

В апреле 2019 года генеральный директор Facebook Марк Цукерберг пообещал внести несколько изменений в социальную сеть, чтобы обеспечить пользователям большую конфиденциальность. Одно из предложенных им изменений заключалось в том, чтобы предлагать более "эфемерные" способы обмена контентом, включая исчезающие сообщения.

Компания также надеется интегрировать свои платформы обмена сообщениями, сделав совместимые WhatsApp, Instagram и Facebook Messenger. Конкурентное приложение для обмена сообщениями Snapchat, которое послужило источником вдохновения для ряда функций Facebook, было построено по принципу исчезающих сообщений.

Как сообщало издание "Комментарии", Facebook призывает пользователей к вакцинации против гриппа.


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