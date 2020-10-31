Возмущению нет предела: Facebook заблокировал предвыборную рекламу Байдена и Трампа

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Павел Зинченко
Тысячи рекламных роликов и сообщений предвыборной кампании Джо Байдена и некоторые рекламные объявления президента Трампа были ошибочно заблокированы Facebook. Об этом сообщает BBC.
Facebook заблокировал рекламу Байдена
Политика социальной сети по запрету любой новой рекламы за неделю до дня выборов в рамках борьбы с дезинформацией началась во вторник, но предварительно одобренная реклама по-прежнему должна показываться.
После блокировки рекламы Байдена и Трампа менеджер цифровой кампании кандидата от демократов Роб Флаэрти выразил возмущение по поводу блокировки рекламы в решающую последнюю неделю кампании. Facebook обвинил во всем технические неполадки и принес свои извинения.
Facebook признал, что можно было бы яснее объяснить, как рекламодателям нужно будет изменить свой таргетинг в течение ограниченного периода. Также команда президента Трампа подтвердила, что некоторые из его рекламных объявлений также были заблокированы.
Как сообщало издание "Комментарии", Facebook призывает пользователей к вакцинации против гриппа.
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