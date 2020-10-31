Возмущению нет предела: Facebook заблокировал предвыборную рекламу Байдена и Трампа

Тысячи рекламных роликов и сообщений предвыборной кампании Джо Байдена и некоторые рекламные объявления президента Трампа были ошибочно заблокированы Facebook. Об этом сообщает BBC.

Facebook заблокировал рекламу Байдена

Политика социальной сети по запрету любой новой рекламы за неделю до дня выборов в рамках борьбы с дезинформацией началась во вторник, но предварительно одобренная реклама по-прежнему должна показываться.



После блокировки рекламы Байдена и Трампа менеджер цифровой кампании кандидата от демократов Роб Флаэрти выразил возмущение по поводу блокировки рекламы в решающую последнюю неделю кампании. Facebook обвинил во всем технические неполадки и принес свои извинения.

"Мы выявили ряд непредвиденных проблем, влияющих на кампании обеих политических партий. Некоторые из них были техническими проблемами. Другие были вызваны тем, что рекламодатели не понимали предоставленных нами инструкций и не знали, когда и как вносить изменения в таргетинг рекламы", — сообщает блог Facebook.

Facebook признал, что можно было бы яснее объяснить, как рекламодателям нужно будет изменить свой таргетинг в течение ограниченного периода. Также команда президента Трампа подтвердила, что некоторые из его рекламных объявлений также были заблокированы.

Как сообщало издание "Комментарии", Facebook призывает пользователей к вакцинации против гриппа.

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