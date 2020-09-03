Внебрачные отношения и гомосексуализм: почему Пакистан запретил приложения для знакомств

Tinder, Grindr и три других приложения для знакомств были запрещены в Пакистане за распространение "аморального контента". Об этом сообщает BBC.

Правительство Пакистана направило Tinder, Grindr, Tagged, Skout и SayHi уведомления об закрытии сервисов знакомств на территории страны. Такие действия объясняются тем, что внебрачные отношения и гомосексуализм запрещены в Пакистане, второй по величине стране с мусульманским большинством в мире.

Интернет-регулятор страны заявил, что компании не ответили в установленные сроки на требование изменить свою политику. Представитель Управления электросвязи Пакистана (PTA) сказал BBC, что, как следствие, было принято решение перевести управление этими платформами в "моральную и юридическую сферу". Тем не менее, регулятор заявил, что он может пересмотреть свои решения и действия, если приложения согласятся модерировать то, что он считает неэтичным и непристойным, на своих платформах.

В свою очередь, представитель Tinder заявил, что сервис вкладывает значительные ресурсы в отслеживание и удаление неприемлемого контента. "Мы приветствуем возможность обсудить наш продукт и меры модерации с Управлением электросвязи Пакистана и надеемся на содержательный разговор", - добавил он.

Данные аналитической компании Sensor Tower показывают, что за последние 12 месяцев Tinder был загружен в Пакистане более 440 000 раз. По сообщению Reuters, Grindr, Tagged и SayHi были загружены примерно по 300 000 раз, а Skout - 100 000 раз за тот же период.

Как сообщало издание "Комментарии", в Tinder появится "кнопка тревоги" для экстренных ситуаций.

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