Viber станет торговой площадкой

Компания Rakuten Viber анонсировала новую функцию "Платежи в чат-ботах" (Chatbot Payments), благодаря которой мессенджер превратиться в торговую площадку. Пользователи смогут оплачивать и покупать различные товары. Украинцы стали первыми, кому компания предоставила возможность пользоваться этой опцией. Доступ другим странам к новой функции Viber откроется в 2021 году.

Фото: ITC.ua

Для использования "Платежей", желающим необходимо добавить свою кредитную или дебетовую карту в аккаунт Google Pay или другую систему мобильных платежей.

Продавец или компания, которые пожелают принимать платежи в Viber, в свою очередь, должны подключиться к поставщику услуг, поддерживающему этот тип платежей, создать чат-бот в Viber и разрешить платежи.

К слову, Viber признан самым популярным среди украинцев мессенджеров. В пятерку также водят Telegram, Facebook Messenger, WhatsApp и Skype.

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