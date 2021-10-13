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В Украине заработал единый экологический веб-портал "ЭкоСистема"

Ресурс будет функционировать исключительно по принципу paperless

сегодня, 10:31
Автор:

Елизавета Черных

Кабинет министров Украины принял постановление "О единой экологической платформе "ЭкоСистема", который определяет ее как общегосударственную экологическую автоматизированную информационно-аналитическую систему. Теперь "ЭкоСистема" — это официальный национальный веб-портал, единственный источник экологической информации и единственная точка получения экологических админуслуг. Об этом на своей странице в Facebook сообщил замминистра охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Руслан Стрелец. 

В Украине заработал единый экологический веб-портал "ЭкоСистема"

В Украине заработал единый экологический веб-портал "ЭкоСистема" - фото из открытых источников

Чиновник отметил, что "ЭкоСистема" создана с целью обеспечить доступ к информации, касающейся экологии, а также эффективное электронное взаимодействие между представителями бизнеса и государством. 

Стрелец сообщил, что в дальнейшем "ЭкоСистема" будет содержать: 

- 172 открытых реестра экологических данных;

- 29 электронных услуг в сфере защиты окружающей среды;

- интегрированные ресурсы, один из которых позволит познакомиться с природными достопримечательностями Украины; 

Национальный реестр выбросов и переноса загрязнителей.

Ресурс будет функционировать исключительно по принципу paperless. 

Для бизнеса это значит, что теперь будет невозможно "потерять" документ или подделать данные, как и подать неполных их пакет. "ЭкоСистема" сводит коррупционные риски к минимуму, а каждый шаг государства и предпринимателя фиксируется. 

Для граждан с запуском ресурса будут доступны открытые и верифицированные данные об окружающей среде в любое время, в перспективе — без надобности подавать запросы на информацию. 

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Источник: https://www.facebook.com/100009094100480/posts/3165278400451932/
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