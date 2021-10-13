Кабинет министров Украины принял постановление "О единой экологической платформе "ЭкоСистема", который определяет ее как общегосударственную экологическую автоматизированную информационно-аналитическую систему. Теперь "ЭкоСистема" — это официальный национальный веб-портал, единственный источник экологической информации и единственная точка получения экологических админуслуг. Об этом на своей странице в Facebook сообщил замминистра охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Руслан Стрелец.

В Украине заработал единый экологический веб-портал "ЭкоСистема" - фото из открытых источников

Чиновник отметил, что "ЭкоСистема" создана с целью обеспечить доступ к информации, касающейся экологии, а также эффективное электронное взаимодействие между представителями бизнеса и государством.

Стрелец сообщил, что в дальнейшем "ЭкоСистема" будет содержать:

- 172 открытых реестра экологических данных;

- 29 электронных услуг в сфере защиты окружающей среды;

- интегрированные ресурсы, один из которых позволит познакомиться с природными достопримечательностями Украины;

- Национальный реестр выбросов и переноса загрязнителей.

Ресурс будет функционировать исключительно по принципу paperless.

Для бизнеса это значит, что теперь будет невозможно "потерять" документ или подделать данные, как и подать неполных их пакет. "ЭкоСистема" сводит коррупционные риски к минимуму, а каждый шаг государства и предпринимателя фиксируется.

Для граждан с запуском ресурса будут доступны открытые и верифицированные данные об окружающей среде в любое время, в перспективе — без надобности подавать запросы на информацию.

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