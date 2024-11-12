В Украине, при поддержке Google, запустили бесплатные курсы по работе с искусственным интеллектом

Министерство экономики Украины совместно с Минцифры и Google Украина представили новую образовательную платформу для обучения навыкам работы с искусственным интеллектом (ШИ). Платформа предлагает бесплатные курсы на украинском и английском языках, ориентированные на разные уровни подготовки – от начинающих до опытных специалистов. Это инициатива, открывающая новые возможности для развития и повышения квалификации украинцев.

Проект позволит украинцам повысить свою конкурентоспособность на рынке труда, освоив современные инструменты автоматизации вычислений, обработки контента и многое другое. Платформа предлагает удобный формат обучения: студийные видеолекции, инструкции, воркбуки и онлайн-курсы, которые можно проходить в удобное время.

"Для нас важно, чтобы украинцы овладели инструментом искусственного интеллекта, для повышения своей конкурентоспособности. Этот курс для каждого – от руководителей и маркетологов до юристов и педагогов. Мы благодарны Google Украина за сотрудничество в создании удобного инструмента. Это не просто новые знания, а реальные возможности, чтобы каждый мог расти", — отметила первый вице-премьер-министр Украины – министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Запуск этой платформы является лишь началом долгосрочного сотрудничества между Министерством экономики и Google, направленным на развитие цифровых навыков среди украинцев.

Доступ к платформе с курсами по ссылке .

Напомним, что Львов возьмет на себя роль первопроходца в тестировании сети 5G в Украине, что открывает новые перспективы для скоростной связи. По информации, опубликованной 4 ноября в "Экономической правде", львовские тестирования преследуют цель оценить работу новой технологии перед ее внедрением в других городах.