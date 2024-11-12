В Украине, при поддержке Google, запустили бесплатные курсы по работе с искусственным интеллектом

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Амбарцумян Анна
Министерство экономики Украины совместно с Минцифры и Google Украина представили новую образовательную платформу для обучения навыкам работы с искусственным интеллектом (ШИ). Платформа предлагает бесплатные курсы на украинском и английском языках, ориентированные на разные уровни подготовки – от начинающих до опытных специалистов. Это инициатива, открывающая новые возможности для развития и повышения квалификации украинцев.
Проект позволит украинцам повысить свою конкурентоспособность на рынке труда, освоив современные инструменты автоматизации вычислений, обработки контента и многое другое. Платформа предлагает удобный формат обучения: студийные видеолекции, инструкции, воркбуки и онлайн-курсы, которые можно проходить в удобное время.
Запуск этой платформы является лишь началом долгосрочного сотрудничества между Министерством экономики и Google, направленным на развитие цифровых навыков среди украинцев.
Доступ к платформе с курсами по ссылке .
Напомним, что Львов возьмет на себя роль первопроходца в тестировании сети 5G в Украине, что открывает новые перспективы для скоростной связи. По информации, опубликованной 4 ноября в "Экономической правде", львовские тестирования преследуют цель оценить работу новой технологии перед ее внедрением в других городах.
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