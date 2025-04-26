В Украине фиксируют масштабный сбой: какие сервисы перестали работать

Как передает портал "Комментарии", утром 26 апреля украинцы столкнулись с масштабным сбоем. Не функционировали терминалы, "Дія", сайт "Новой почты", невозможно было рассчитаться в метро.

Масштабный сбой с сервисами в Украине. Фото из открытых источников

В пабликах начала появляться информация о том, что в Украине не работают платежные терминалы – картой невозможно рассчитаться ни в магазине, ни в метро. Недоступны также Apple Pay и Google Pay, проблемы с пополнением карт и оплатой такси.

Кроме того, перестали функционировать сайт "Новой почты" и "Дія".

По информации КГВА, из-за технического сбоя в "Ощадбанке" временно недоступна бесконтактная оплата проезда на турникетах метро.

Специалисты банка работают над устранением неисправности. Оплатить за проезд можно: транспортной картой; qr-кодом, сгенерированным в приложении Киев Цифровой; бумажным qr-билетом.

В администрации предупредили, что о восстановлении возможности оплаты проезда бесконтактной банковской картой сообщим дополнительно.

В то же время в пресс-службе "Новой почты" поспешили успокоить, отметив, что это не хакерская атака: ожидается, что все сервисы возобновятся к 10:00.

Реагируя на ситуацию народный депутат Александр Федиенко написал у себя в Телеграм, что бумажные документы украинцам сегодня не помешают.

"Не знаю, что случилось, но судя по тому, что я вижу, не работает очень крупный инфраструктурный объект, который явно обслуживал, финансовые учреждения, почтового перевозчика и так далее", – прокомментировал парламентарий.

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