В США разработана уникальная модель сердца: не обошлось без 3D-принтера

Полноразмерные реалистичные модели человеческих органов могут помочь хирургам тренироваться и практиковаться, прежде чем они смогут разрезать реального пациента. Однако было сложно создать недорогие модели размеров, сложности и материала, имитирующие человеческие органы. Теперь исследователи из ACS Biomaterials Science & Engineering разработали способ 3D-печати полноразмерной модели сердца пациента.

ФОТО: Medical Хpress

Современные методы 3D-печати используются для создания полноразмерных моделей органов, но материалы, как правило, не воспроизводят ощущения или механические свойства натуральных тканей. А мягкие, похожие на ткани материалы, такие как силиконовые каучуки, часто разрушаются при 3D-печати в воздухе, что затрудняет воспроизведение больших и сложных структур.



Эман Мирдамади, Адам Файнберг и его коллеги недавно разработали технологию, называемую обратимым внедрением суспендированных гидрогелей произвольной формы (FRESH), которая включает трехмерную печать мягких биоматериалов в желатиновой ванне для поддержки хрупких структур. Однако ранее метод был ограничен небольшими объектами, поэтому исследователи хотели адаптировать его к полноразмерным органам.





Первым шагом команды было показать, что альгинат, недорогой материал, сделанный из морских водорослей, имеет такие же материалы и механические свойства, что и сердечная ткань. Затем исследователи наложили швы на кусок альгината, который держался даже в растянутом состоянии, что позволяет предположить, что хирурги могут практиковать сшивание модели сердца, сделанной из этого материала.

По словам исследователей, этот метод также может быть применен для печати других реалистичных моделей органов, таких как почки или печень.

Как сообщало издание "Комментарии", пациенту пересадили сердце, пережившее перед операцией настоящие "приключения".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!