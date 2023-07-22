В США испытали "неуязвимое" оружие, способное сыграть ключевую роль в Украине

В США успешно испытали дрон-разведчик, который неуязвим для систем ПВО и может автономно летать целый год. Об этом сообщают "Комментарии".

Беспилотник Phasa35 в стратосфере

Беспилотник Phasa35 поднимается в стратосферу и подзаряжается там от солнечных батарей, пишет Bild. На высоте 20 км дрон не видят радары, он неуязвим для систем ПВО.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Он может сыграть решающую роль и в войне в Украине", — отмечает издание.

Отмечается, что дрон был запущен из штата Нью-Мексико. Он поднялся на высоту более 20 км над Землей, где пробыл около суток.

Напомним, что с началом широкомасштабного вторжения России в Украину возросла роль беспилотников в ходе боевых действий — их активно используют обе стороны конфликта, для разведки целей, корректировки артогня, сброса на солдат противника гранат и непосредственного поражения личного состава врага и его техники.

Для авиационного террора украинских городов Россия использует иранские беспилотники "Шахеды", для поражения украинской техники беспилотный боеприпас "Ланцет". Он имеет максимальную дальность полета 40—50 км.

В свою очередь минобороны Украины с 22 февраля 2022 года принято на вооружение 28 моделей БПЛА разных типов украинского производства, заявляет заместитель министра обороны Анна Маляр. Среди них, в том числе, 9 моделей дронов-камикадзе, среди которых 3 самолетного типа, а также 6 моделей FPV-дронов. Общее количество поставленных в Вооруженные Сил Украины БПЛА и дронов в рамках закупок Минобороны насчитывает тысячи единиц.

Тем временем, в Запорожской области уничтожен российский пропагандист.

Эксперты: какую грань перешел Стрелков-Гиркин.

А врачи объясняют, в чем уникальность фиолетовых продуктов.