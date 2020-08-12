В Сети появилось приложение, которое позволяет узнать, кто финансирует политические партии

Приложение YouControl People позволяет узнать связи физических лиц с политическими партиями во время выборов в Украине. Об этом сообщает официальный сайт компании.

Как сообщают создатели приложения, оно будет полезно для риск-менеджеров, представителей Службы безопасности Украины и всех, кто занимается политическим анализом.

С помощью YouControl People можно узнать, какими активами владеет тот или иной человек, который принимает участие в финансировании партии, сколько денег он инвестировал в конкретную партию и что получил взамен.

Также приложение позволяет узнать имена и фамилии всех наблюдателей на выборах народных депутатов, начиная с 1999 года. Как сообщают на сайте компании, эти данные приходят с Центральной избирательной комиссии и НАПК.

Как ранее сообщали "Комментарии", в Центральной избирательной комиссии назвали условия проведения местных выборов на Донбассе.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!