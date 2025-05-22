В самолетах появятся "стоячие" места: в каком году запустят новацию

Впервые о "стоящих" местах в летах заговорили в далеком уже 2018 году. Тогда итальянская компания Aviointeriors на выставке Aircraft Interiors Expo-2018 в Гамбурге представила концепцию самолетов для лоукостеров с креслами-седлами. И велика вероятность, что первые такие воздушные суда смогут начать перевозить пассажиров уже в 2026 году.

В самолетах появятся стоячие места. Фото: из открытых источников

Мягкие сиденья в стиле велосипеда, на которых пассажиры будут путешествовать в вертикальном положении, не садясь полностью, теперь отвечают требованиям безопасности и прошли соответствующую оценку.

Ожидается, что эти сиденья увеличат пассажировместимость самолетов лоукостеров на 20% и поступят в эксплуатацию в следующем году на рейсах продолжительностью до двух часов.

Вертикальные сиденья, получившие название Skyrider 2.0 – это улучшенная версия концепции, которую Aviointeriors уже пыталась запустить в 2010 году, но тогда ей это не удалось.

Skyrider 2.0 имеет больше набивки, чем предыдущая версия, и более жесткие крепления со стойками, соединяющими каждый ряд с потолком и полом.

Читайте на портале "Комментарии" — кадры с острова Синт-Мартен облетели мир. Реактивная струя воздуха с двигателей самолета сбила с ног группу туристов, стоявших слишком близко к взлетной полосе аэропорта Принцессы Юлианы.

В интернете появилось видео, на котором видна группа туристов, стоящих у забора аэропорта Принцессы Юлианы. На заднем плане виден самолет Insel Air MD 80, который включил двигатели до взлета с короткой взлетно-посадочной полосы, расположенной в нескольких метрах от пляжа Махо.

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