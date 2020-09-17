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В популярном мессенджере обнаружили существенную проблему

Пользователи WhatsApp заметили, что после обновления их выбрасывает из чатов

сегодня, 11:39
Автор:

Владимир Лавский

Пользователи WhatsApp отмечают, что после выхода очередного обновления у них начались проблемы с чатами. Об этом написали юзеры на официальной странице приложения в твиттере. 

В популярном мессенджере обнаружили существенную проблему

Главный баг - пользователи автоматически перестают быть участниками сообществ, в которых они состояли ранее. Правда, некоторые через некоторое время вернулись обратно, однако технически причину такой проблемы сложно объяснить. 

Сама компания на данный момент не прокомментировала инцидент. В комментариях пользователи отмечают: помимо проблемы с чатами, у некоторых возникли сложности с использованием эмодзи. Служба поддержки WhatsApp в подобных ситуациях рекомендует вернуться к предыдущей версии прошивки. 

В начале сентября мессенджер атаковали "текстовые бомбы" из Бразилии. Это система знаков, которая "ломает" систему после открытия файла. Примечательно, что проблему быстро удалось локализовать, и до Европы она практически не добралась.

Как ранее сообщали "Комментарии", во время карантина WhatsApp увеличил число возможных участников коллективных видеозвонков. 




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