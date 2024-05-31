В Китае выпущено устройство, заменяющее смартфоны 3D-технологиями

Компания из Китая, широко известная своими инновационными разработками в области дополненной реальности, представила на мировой рынок свое последнее творение – Xreal Beam Pro. Это устройство, которое, хотя и напоминает смартфон современного образца, в действительности представляет собой что-то совершенно иное – AR-терминал, предназначенный для взаимодействия с дополненной реальностью.

Как китайский стартап меняет рынок мобильных устройств

Xreal Beam Pro выглядит как традиционный смартфон, но основное его предназначение – трансляция изображений на подключенные к нему AR-очки. С этим устройством пользователи могут наслаждаться 3D-приложениями, играми и сериалами, просматриваемыми прямо на линзах очков дополненной реальности.

Ключевым элементом Xreal Beam Pro является его способность снимать пространственное 3D-фото и видео благодаря двум камерам, размещенным на расстоянии 50 мм друг от друга. Эти данные можно затем просмотреть через AR-очки, создавая эффект полного погружения в снятое событие.

По цене в 1299 юаней за версию с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, Xreal Beam Pro становится доступным многим потребителям. Также ожидается выпуск модели с поддержкой 5G в августе, которая будет стоить 1999 юаней.

Среди прочих тенденций на рынке мобильных устройств стоит отметить появление так называемых "убийц смартфонов" – компактных устройств, управляемых голосовыми командами через встроенный ИИ. Несмотря на появление моделей как Humane AI Pin и Rabbit R1, они пока не завоевали популярность среди пользователей.

В этой же области активно работают и такие гиганты, как Apple и Samsung, которые сосредотачивают внимание на разработке умных колец – устройств, которые могут стать альтернативой смарт-часам.