В Facebook и Instagram появятся функции, которые понравятся украинцам

Приложение Facebook теперь доступно на украинском языке для iOS. Однако это еще далеко не единственная новинка, которая ожидает украинцев. Об этом на своей официальной странице в Facebook сообщил Министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров.

Facebook и Instagram. Фото из открытых источников

По словам Фёдорова, уже в скором времени появится украинская версия приложения Messenger для iOS. Кроме того, в приложении Facebook спустя некоторое время автоматический сменится язык на украинский, в случае, если рабочим языком вашего смартфона также является украинский.

Однако и это еще не все. Министр отметил, что у него есть хорошая новость для украинских фанатов приложения Instagram. Вскоре в Украине появится функция

Reels, которая позволяет пользователям записывать 15-секундные видео и добавлять к ним музыку и визуальные эффекты.

Фёдоров выразил свою благодарность компании Meta за поддержку всех инициатив и украинизацию.

"Продолжаем работать над тем, чтобы как можно больше приложений имели украинский язык в настройках и полноценно работали на территории нашей страны", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее издание "Комментарии" информировало читателей о том, как в Facebook и Instagram объяснили запрет на призывы к смерти Путина. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Также портал "Комментарии" писал о том, что у президента Украины Владимира Зеленского рекордное количество подписчиков в Instagram. Страница главы государства стала одной из самых популярных в этой социальной сети. Стоит отметить, что в Facebook за Зеленским следят практически 3 млн человек, а в Teelegram — 1,2 млн человек.

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