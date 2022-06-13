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В Facebook и Instagram появятся функции, которые понравятся украинцам

Министр цифровой трансформации Украины рассказал о грядущих обновлениях в популярніх приложениях

сегодня, 21:50
Автор:

Анастасия
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Приложение Facebook теперь доступно на украинском языке для iOS. Однако это еще далеко не единственная новинка, которая ожидает украинцев. Об этом на своей официальной странице в Facebook сообщил Министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров. 

В Facebook и Instagram появятся функции, которые понравятся украинцам

Facebook и Instagram. Фото из открытых источников

По словам Фёдорова, уже в скором времени появится украинская версия приложения Messenger для iOS. Кроме того, в приложении Facebook спустя некоторое время автоматический сменится язык на украинский, в случае, если рабочим языком вашего смартфона также является украинский.

Однако и это еще не все. Министр отметил, что у него есть хорошая новость для украинских фанатов приложения Instagram. Вскоре в Украине появится функция 

Reels, которая позволяет пользователям записывать 15-секундные видео и добавлять к ним музыку и визуальные эффекты.

Фёдоров выразил свою благодарность компании Meta за поддержку всех  инициатив и украинизацию. 

"Продолжаем работать над тем, чтобы как можно больше приложений имели украинский язык в настройках и полноценно работали на территории нашей страны", — говорится в сообщении. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" информировало читателей о том, как в Facebook и Instagram объяснили запрет на призывы к смерти Путина. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

Также портал "Комментарии" писал о том, что у президента Украины Владимира Зеленского рекордное количество подписчиков в InstagramСтраница главы государства стала одной из самых популярных в этой социальной сети. Стоит отметить, что в  Facebook за Зеленским следят практически 3 млн человек, а в Teelegram — 1,2 млн человек. 



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Источник: https://www.facebook.com/mykhailofedorov.com.ua/posts/1072094806741371
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