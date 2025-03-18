В ЕС растет количество преступлений: как преступникам "помогает" ИИ

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Кречмаровская Наталия
Правоохранительное агентство Европейского Союза предупредило, что искусственный интеллект усугубляет организованную преступность. Она размывает основы обществ в блоке из 27 стран, поскольку переплетается с дестабилизационными кампаниями, спонсируемыми государством.
Иллюстративное фото
Associated Press пишет, что угрожающее предупреждение прозвучало при запуске последнего издания отчета об организованной преступности, который каждые четыре года публикует Европол.
По ее словам, некоторые атаки демонстрируют сочетание мотивов наживы и дестабилизации, поскольку они все больше являются государственными и идеологическими.
В отчете "Оценка угрозы серьезной и организованной преступности в ЕС 2025" говорится о преступлениях, начиная от торговли наркотиками и заканчивая контрабандой людей, отмыванием денег, кибератаками и онлайн-мошенничеством, подрывая общество и верховенство права, "получая незаконные доходы, распространяя насилие и нормализуя коррупцию".
В отчете говорится, что объем материалов о сексуальном насилии над детьми, доступных в Интернете, значительно увеличился из-за искусственного интеллекта, что затрудняет анализ изображений и идентификацию правонарушителей.
Напомним, что в 2024 году, как писал портал "Комментарии", мир заполонила диктатура.
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