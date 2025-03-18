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В ЕС растет количество преступлений: как преступникам "помогает" ИИ

Как искусственный интеллект "помогает" преступникам

18 марта 2025, 22:30
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Кречмаровская Наталия

Правоохранительное агентство Европейского Союза предупредило, что искусственный интеллект усугубляет организованную преступность. Она размывает основы обществ в блоке из 27 стран, поскольку переплетается с дестабилизационными кампаниями, спонсируемыми государством.

В ЕС растет количество преступлений: как преступникам "помогает" ИИ

Иллюстративное фото

Associated Press пишет, что угрожающее предупреждение прозвучало при запуске последнего издания отчета об организованной преступности, который каждые четыре года публикует Европол.

"Киберпреступность превращается в гонки цифровых вооружений, нацеленных на правительства, компании и отдельных лиц. Атаки, управляемые искусственным интеллектом, становятся более точными и разрушительными", — сказала исполнительный директор Европола Катрин Де Болле.

По ее словам, некоторые атаки демонстрируют сочетание мотивов наживы и дестабилизации, поскольку они все больше являются государственными и идеологическими.

В отчете "Оценка угрозы серьезной и организованной преступности в ЕС 2025" говорится о преступлениях, начиная от торговли наркотиками и заканчивая контрабандой людей, отмыванием денег, кибератаками и онлайн-мошенничеством, подрывая общество и верховенство права, "получая незаконные доходы, распространяя насилие и нормализуя коррупцию".

В отчете говорится, что объем материалов о сексуальном насилии над детьми, доступных в Интернете, значительно увеличился из-за искусственного интеллекта, что затрудняет анализ изображений и идентификацию правонарушителей.

"Благодаря созданию очень реалистичных синтетических средств массовой информации преступники могут обманывать жертв, выдавать себя за других и дискредитировать или шантажировать объекты. Добавление клонирования голоса с помощью искусственного интеллекта и глубоких фейков видео в реальном времени усиливает угрозу, открывая новые формы мошенничества, вымогательства и кражи личных данных", — говорится в сообщении.

Напомним, что в 2024 году, как писал портал "Комментарии", мир заполонила диктатура.




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Источник: https://apnews.com/article/europe-crime-europol-ai-security-cyber-attack-846847536f6feb2bbb423943fd96e1f1
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