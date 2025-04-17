В Белом доме заявили, что способны "манипулировать временем и пространством"

Директор Белого дома по науке и технологиям Майкл Крациос заявил, что Соединенные Штаты способны достичь технологий, которые могут менять время. По его словам, благодаря этому станет возможным "новый американский золотой век".

Майкл Крациос. Фото: Marvin Lynchard/DOD

Выступая на конференции Endless Frontiers Retreat в Техасе Майкл Крациос заявил, что американское техническое развитие в последние годы остановилось по сравнению с прошлым веком.

"Между нашим моментом и скоростью трансформации, которую пережила Америка в середине века, есть разрыв. Прогресс замедлился", – сказал директор Белого дома по науке и технологиям.

Крациос считает, что США ожидает новая эра "золотого века", которая будет достигнута благодаря новым технологиям, которые смогут менять время и пространство. По его словам, Америке нужно возродить науку и технологии, чтобы "построить удивительное будущее".

"Именно выбор индивидов сделает возможным новый американский золотой век. Наши технологии позволят нам манипулировать временем и пространством. Они уничтожают расстояние, способствуют росту вещей и повышают производительность", — заявил Крациос, однако не объяснил о каких именно технологиях идет речь и как они могут работать.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что тарифы Трампа повлекли за собой рекордное падение состояния богатеев. Их технологические компании начали терять стоимость акций, ведь пошлины США удорожают продукцию.

Также "Комментарии" писали, что самоназванный путешественник во времени совершил роковое пророчество на 2025 год. По его словам, он якобы побывал в будущем, где узнал трагическую судьбу человечества в наше время.