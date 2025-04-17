В Белом доме заявили, что способны "манипулировать временем и пространством"

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Slava Kot
Директор Белого дома по науке и технологиям Майкл Крациос заявил, что Соединенные Штаты способны достичь технологий, которые могут менять время. По его словам, благодаря этому станет возможным "новый американский золотой век".
Майкл Крациос. Фото: Marvin Lynchard/DOD
Выступая на конференции Endless Frontiers Retreat в Техасе Майкл Крациос заявил, что американское техническое развитие в последние годы остановилось по сравнению с прошлым веком.
Крациос считает, что США ожидает новая эра "золотого века", которая будет достигнута благодаря новым технологиям, которые смогут менять время и пространство. По его словам, Америке нужно возродить науку и технологии, чтобы "построить удивительное будущее".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что тарифы Трампа повлекли за собой рекордное падение состояния богатеев. Их технологические компании начали терять стоимость акций, ведь пошлины США удорожают продукцию.
Также "Комментарии" писали, что самоназванный путешественник во времени совершил роковое пророчество на 2025 год. По его словам, он якобы побывал в будущем, где узнал трагическую судьбу человечества в наше время.
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