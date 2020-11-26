Украина закупит турецкие ударные беспилотники Bayraktar - главнокомандующий ВСУ

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Татьяна Лозовенко
Украина закупит 5 турецких ударных беспилотников Bayraktar. Об этом во время инструкторского занятия на полигоне "Широкий лан" сообщил главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак, пишет Ukrainean Military Pages.
Фото: из открытых источников
Первые шесть летательных аппаратов Украина получила в 2019 году.
Напомним, недавно турецкое предприятие Bayraktar сообщило о намерении производить беспилотники в Украине в сотрудничестве с "Укроборонпромом". Отмечено, что на предприятиях будут работать украинские специалисты. Рассматривается возможность совместного производства противотанковых комплексов. Ранее турецкий беспилотник Bayraktar AKINCI TİHA с украинскими двигателями впервые выполнил посадку и взлет с удаленного аэродрома, не используя наземную станцию для управления.
Ранее "Комментарии" сообщали, что стамбульский мастер изготавливает "медицинские" маски из золота и серебра.
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