kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 26.11.2020

BTC/USD

16926.22

ETH/USD

506.89

LTC/USD

70.93

НБУ 26.11.2020

USD/UAH

28.60

EUR/UAH

34.05

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости IT технологии Украина закупит турецкие ударные беспилотники Bayraktar - главнокомандующий ВСУ
commentss НОВОСТИ Все новости

Украина закупит турецкие ударные беспилотники Bayraktar - главнокомандующий ВСУ

Первые шесть летательных аппаратов Украина получила в прошлом году

сегодня, 17:50
Автор:

Татьяна Лозовенко

Украина закупит 5 турецких ударных беспилотников  Bayraktar. Об этом во время инструкторского занятия на полигоне "Широкий лан" сообщил главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак, пишет Ukrainean Military Pages.

Украина закупит турецкие ударные беспилотники Bayraktar - главнокомандующий ВСУ

Фото: из открытых источников

“Уже принято решение, что в следующем году для нужд Вооруженных Сил Украины мы закупим 5 новых Bayraktar. У них несколько другие тактико-технические характеристики, в частности высота и дальность применения," — отметил он.

Первые шесть летательных аппаратов Украина получила в 2019 году.

Напомним, недавно турецкое предприятие Bayraktar сообщило о намерении производить беспилотники в Украине в сотрудничестве с "Укроборонпромом". Отмечено, что на предприятиях будут работать украинские специалисты. Рассматривается возможность совместного производства противотанковых комплексов. Ранее турецкий беспилотник Bayraktar AKINCI TİHA с украинскими двигателями впервые выполнил посадку и взлет с удаленного аэродрома, не используя наземную станцию для управления.

Ранее "Комментарии" сообщали, что стамбульский мастер изготавливает "медицинские" маски из золота и серебра.



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.ukrmilitary.com/2020/11/5-bayraktar.html
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ