Украина закупит турецкие ударные беспилотники Bayraktar - главнокомандующий ВСУ

Украина закупит 5 турецких ударных беспилотников Bayraktar. Об этом во время инструкторского занятия на полигоне "Широкий лан" сообщил главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак, пишет Ukrainean Military Pages.

Фото: из открытых источников

“Уже принято решение, что в следующем году для нужд Вооруженных Сил Украины мы закупим 5 новых Bayraktar. У них несколько другие тактико-технические характеристики, в частности высота и дальность применения," — отметил он.

Первые шесть летательных аппаратов Украина получила в 2019 году.



Напомним, недавно турецкое предприятие Bayraktar сообщило о намерении производить беспилотники в Украине в сотрудничестве с "Укроборонпромом". Отмечено, что на предприятиях будут работать украинские специалисты. Рассматривается возможность совместного производства противотанковых комплексов. Ранее турецкий беспилотник Bayraktar AKINCI TİHA с украинскими двигателями впервые выполнил посадку и взлет с удаленного аэродрома, не используя наземную станцию для управления.

Ранее "Комментарии" сообщали, что стамбульский мастер изготавливает "медицинские" маски из золота и серебра.





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