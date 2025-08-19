logo

BTC/USD

113306

ETH/USD

4292.12

USD/UAH

41.38

EUR/UAH

48.17

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости HI-tech технологии Украина первой запустила госуслугу с проверкой документов ИИ
commentss НОВОСТИ Все новости

Украина первой запустила госуслугу с проверкой документов ИИ

В Украине запустили первую госуслугу с использованием искусственного интеллекта

19 августа 2025, 17:04
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

В Украине впервые заработала государственная услуга, использующая искусственный интеллект для автоматической проверки документов. Пилотным направлением стала выдача ветеринарных лицензий в системе "Разрешение".

Украина первой запустила госуслугу с проверкой документов ИИ

Госуслуга с ИИ

"Разрешение" — это платформа, по которой бизнес может подать заявление на получение разрешения или лицензии в "Действии". После отправки документов система автоматически проверяет, заполнено ли все правильно, нет ли ошибок или отсутствующих данных. Благодаря этому государственные эксперты получают уже подготовленный пакет и могут быстрее принимать решение.

Новая система уменьшает количество отказов, экономит время заявителей и снижает нагрузку на государственных работников, которым теперь не нужно выполнять рутинные проверки. Все вычисления проходят в Украине и соответствуют стандартам информационной безопасности.

Разработку обеспечило Министерство экономики совместно с Министерством цифровой трансформации при поддержке ЕС и Google DeepMind. Для обучения моделей использовали синтетические данные и специальные алгоритмы, чтобы адаптировать систему к потребностям государственного сектора.

В правительстве отмечают: это первый шаг к масштабному внедрению искусственного интеллекта в сферу лицензирования и разрешительных процедур. В будущем разработка будет расширяться и на другие сервисы.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в столице состоялось прощание с Давидом Чичканом — художником, активистом и военным. На церемонию пришли люди из разных сред: анархисты, художники, военные, политики, антифашисты, правые и левые активисты.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://me.gov.ua/News/Detail/b7b042f2-3751-4a7b-b55d-46dcd673f9da?lang=uk-UA&title=MinisterstvaEkonomikiTaTsifrovoiTransformatsiiZapustiliPershuDerzhavnuPosluguZPidtrimkoiuShiVdozvil
Теги:

Новости

Все новости