Украина первой запустила госуслугу с проверкой документов ИИ

Ткачова Марія
В Украине впервые заработала государственная услуга, использующая искусственный интеллект для автоматической проверки документов. Пилотным направлением стала выдача ветеринарных лицензий в системе "Разрешение".
Госуслуга с ИИ
"Разрешение" — это платформа, по которой бизнес может подать заявление на получение разрешения или лицензии в "Действии". После отправки документов система автоматически проверяет, заполнено ли все правильно, нет ли ошибок или отсутствующих данных. Благодаря этому государственные эксперты получают уже подготовленный пакет и могут быстрее принимать решение.
Новая система уменьшает количество отказов, экономит время заявителей и снижает нагрузку на государственных работников, которым теперь не нужно выполнять рутинные проверки. Все вычисления проходят в Украине и соответствуют стандартам информационной безопасности.
Разработку обеспечило Министерство экономики совместно с Министерством цифровой трансформации при поддержке ЕС и Google DeepMind. Для обучения моделей использовали синтетические данные и специальные алгоритмы, чтобы адаптировать систему к потребностям государственного сектора.
В правительстве отмечают: это первый шаг к масштабному внедрению искусственного интеллекта в сферу лицензирования и разрешительных процедур. В будущем разработка будет расширяться и на другие сервисы.