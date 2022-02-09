Угроза со стороны Кремля: почему банки всей Европы находятся в повышенной готовности

Европейский центральный банк готовит банки к возможной спонсируемой Россией кибератаки, поскольку напряженность в отношениях с Украиной растет, заявили два человека, которые знают этот вопрос, поскольку регион готов к финансовым последствиям любого конфликта. Об этом сообщает Reuters.

Российский флаг на экране ноутбука перед экраном компьютера, на котором отображается киберкод - Reuters

Противостояние между Россией и Украиной всколыхнуло европейских политических и бизнес-лидеров, опасающихся вторжения, которое нанесет ущерб всему региону.

Сейчас Европейский центральный банк, возглавляемый бывшим министром Франции Кристин Лагард, осуществляющий надзор за крупнейшими европейскими кредиторами, настороженный по поводу угрозы кибератак на банки из России.

В то время как регулятор был сосредоточен на процветавших во время пандемии обычных мошенничествах, украинский кризис перевернул его внимание на кибератаки из России, сказал один из людей, добавив, что ЕЦБ спрашивал банки об их защите.

По словам собеседника, банки проводили кибервоенные игры, чтобы проверить их способность отбиваться от атаки.

ЕЦБ, выделявший решение проблем кибербезопасности как один из своих приоритетов, отказался от комментариев.

Его беспокойство отражается во всем мире.

Департамент финансовых услуг Нью-Йорка в конце января обнародовал финансовые учреждения, предупреждая о соответствующих кибератаках, если Россия вторгнется в Украину и запустит санкции США, сообщает регуляторная разведка Thomson Reuters.

Российские чиновники говорят, что Запад охвачен русофобией и не имеет права читать Москве лекции о том, как поступить после того, как она расширила военный альянс НАТО на восток после падения Советского Союза в 1991 году.

Кремль также неоднократно отрицал, что российское государство имеет какое-либо отношение к хакерству во всем мире, и заявлял, что готов сотрудничать с Соединенными Штатами и другими для борьбы с киберпреступностью.

Тем не менее, регуляторы в Европе находятся в повышенной готовности.

Британский национальный центр кибербезопасности предупредил крупные организации, чтобы укрепить свою устойчивость к кибербезопасности на фоне углубления напряженности вокруг Украины.

Во вторник Марк Бренсон, руководитель немецкого супервайзера BaFin, заявил на онлайн-конференции, что кибервойна взаимосвязана с геополитикой и безопасностью.

Как сообщали ранее "Комментарии", украинские депутаты предоставят свои рекомендации по новым санкциям против России для подготовки в Сенате США новых законопроектов.

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