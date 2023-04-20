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Главная Новости HI-tech технологии Ученые из черепа воспроизвели лицо мужчины, который жил 35 тыс. лет назад
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Ученые из черепа воспроизвели лицо мужчины, который жил 35 тыс. лет назад

Исследователи использовали окаменевшие кости и визуализировали лицо человека, жившего несколько тысячелетий назад. Таким образом, ученые хотят узнать как проходила эволюция человека.

сегодня, 19:50
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Автор:

Slava Kot

Бразильские эксперты использовали скелетные останки человека, найденные в Египте и создавшие цифровое изображение человека, жившего 35 тыс. лет назад. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание CNN.

Ученые из черепа воспроизвели лицо мужчины, который жил 35 тыс. лет назад

Ученые использовали череп и воспроизвели лицо древнего человека. Фото из открытых источников

Археолог Моачир Элиас Сантос и 3D-дизайнер Сисеро Мораэс для визуализации лица в возрасте 35 тыс. лет приняли использование окаменелости лица черепа Назлет Хатер 2, найденных в 1980 годах в Египте. Ученые выяснили, что мужчина имеет африканское происхождение и к моменту смерти ему было около 17-29 лет.


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Команда исследователей использовала метод аппроксимации лица, который помогает археологам воспроизвести черты лица умершего человека с помощью костей, а затем визуализировали результат. Таким образом, ученые пытались лучше узнать, как люди выглядели тысячи лет назад, и как на протяжении этого времени эволюционировало человеческое лицо.

"Тот факт, что этому человеку более 30 000 лет, делает его важным для понимания эволюции человека", — сказал Сантос.

Посмотреть результат исследователей, создавших лицо человека, жившего 35 тыс. лет назад можно ниже:

Ученые из черепа воспроизвели лицо мужчины, который жил 35 тыс. лет назад - фото 2

По мнению Мораэса челюсть древнего египтянина сильнее современных людей, однако они выглядели почти так же, как и мы сегодня.

"Если бы человек того времени мог идти по улице сегодня, люди бы не видели никакой разницы с другими", – сказал Сисеро Мораэс.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в чене показали настоящий вид лица Иисуса.

Также "Комментарии" писали, что в Пентагоне прошла специальная конференция, где сделали заявление по НЛО.



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Источник: https://edition.cnn.com/style/article/egyptian-man-digital-image-scn
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