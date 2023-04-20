Ученые из черепа воспроизвели лицо мужчины, который жил 35 тыс. лет назад

Бразильские эксперты использовали скелетные останки человека, найденные в Египте и создавшие цифровое изображение человека, жившего 35 тыс. лет назад. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание CNN.



Ученые использовали череп и воспроизвели лицо древнего человека. Фото из открытых источников

Археолог Моачир Элиас Сантос и 3D-дизайнер Сисеро Мораэс для визуализации лица в возрасте 35 тыс. лет приняли использование окаменелости лица черепа Назлет Хатер 2, найденных в 1980 годах в Египте. Ученые выяснили, что мужчина имеет африканское происхождение и к моменту смерти ему было около 17-29 лет.

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Команда исследователей использовала метод аппроксимации лица, который помогает археологам воспроизвести черты лица умершего человека с помощью костей, а затем визуализировали результат. Таким образом, ученые пытались лучше узнать, как люди выглядели тысячи лет назад, и как на протяжении этого времени эволюционировало человеческое лицо.

"Тот факт, что этому человеку более 30 000 лет, делает его важным для понимания эволюции человека", — сказал Сантос.

Посмотреть результат исследователей, создавших лицо человека, жившего 35 тыс. лет назад можно ниже:





По мнению Мораэса челюсть древнего египтянина сильнее современных людей, однако они выглядели почти так же, как и мы сегодня.

"Если бы человек того времени мог идти по улице сегодня, люди бы не видели никакой разницы с другими", – сказал Сисеро Мораэс.

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