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У Искусственного интеллекта выявили признаки деменции: какие симптомы

Могут ли старые модели ИИ «заболеть»

18 февраля 2025, 20:42
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Амбарцумян Анна

Искусственный интеллект, ставший незаменимым помощником во многих областях жизни, обнаружил неожиданную проблему: старые модели имеют проблемы с умственными способностями. Недавнее исследование показало, что старые чаты и языковые модели хуже выполняют задачи на визуальное и пространственное мышление, сосредоточение и обучение, что сродни симптомам деменции у людей.

У Искусственного интеллекта выявили признаки деменции: какие симптомы

Уникальное исследование, опубликованное в журнале BMJ, сосредоточено на сравнении умственных способностей разных моделей искусственного интеллекта. Ученые решили проверить, как различные чаты, среди которых ChatGPT-4, Claude 3.5 и Gemini, справляются с тестами, применяемыми для выявления симптомов деменции и болезни Альцгеймера у людей. Модели не только продемонстрировали ошибки в задачах на способность учиться и хранить информацию, но и испытывали трудности с пространственно-временным мышлением.

Особенно интересно поведение более старых моделей, таких как Gemini 1 и 1.5, которые плохо выполняли задачи, предусматривающие изображение циферблата часов — классический тест для оценки пространственного восприятия.

У Искусственного интеллекта выявили признаки деменции: какие симптомы - фото 2

Кроме того, эти модели демонстрировали ухудшенные результаты на задачах, оценивающих внимание и способность напоминать новую информацию, напоминающую симптомы когнитивного упадка у людей.

Хотя сходство с деменцией у старых моделей искусственного интеллекта очевидно, ученые подчеркивают, что между человеческим и машинным интеллектом есть существенные отличия. Они предупреждают, что чрезмерное доверие к ИИ, особенно в задачах, требующих исполнительных функций или сложных когнитивных процессов, может быть опасно.

Это открытие задает вопрос о возможных ограничениях старых технологий и о том, как нужно совершенствовать искусственный интеллект, чтобы он справлялся с более сложными задачами.

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