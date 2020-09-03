Тотальная слежка и никаких личных вещей: пугающая правда об условиях работы в Amazon

Amazon - одна из самых мощных, развитых и багатых технологических компаний в мире. Казалось бы, тем, кто там работает невероятно улыбнулась судьба. Кругом все такое современное, по территории складов передвигаются роботы, а сотрудники только потягивают смузи. Реальность же намного страшнее. Сегодня мы расскажем вам об исследовании, которое провел Open Markets Institute, и о котором написала Лилия Терещенко на своей странице на Facebook. Его результаты показывают, что работа на Amazon - это сущий ад.

1. Видеонаблюдение вроде уже и стало обыденным явлением в наши дни, но в Amazon превзошел в это плане всех. Прямо на складах в процессе работы сотрудникам показывают видео на большом экране. Это не просто видео, это подборка случаев воровства со сторны бывших сотрудников, которых поймали на краже и им пришлось ответить за свой поступок.

2. Видеонаблюдения мало. Менеджеры Amazon регулярно подходят совсем близко к рабочим и просто следуют за ними по пятам, наблюдая за работой. При этом они даже не представляются. Это очень тяжело выдержать психологически.

3. Рабочие не имеют никакого понятия о своей норме производительности. Ее постоянно меняют. Остается только молча работать изо всех сил и надеяться, что ты выполнишь норму на сей раз.

4. Перед уходом сотрудников тщательно проверяют на предмет кражи товаров со склада. Такая процедура занимает около часа, дополнительно за нее не платят.

5. Рабочий может взять с собой на смену только пластиковую бутылку воды и деньги в полиэтиленовом пакете. Любые другие вещи, в том числе смартфоны или гаджеты, исключены.

6. Amazon запатентовала браслет с ультразвуковым отслеживанием движений рук и вибромотором. В будущем Amazon хочет с его помощью контролировать действия сотрудников. Как это делают с собаками с помощью специальных ошейников.

7. Amazon следит за водителями с помощью программного обеспечения и требует, чтобы они доставляли в срок 999 из 1000 заказов. Такие высокие нормы заставляют водителей нарушать правила дорожного движения и частенько становиться виновниками ДТП.

Что не говори, а работой мечты это назвать трудно. Некоторые пункты откровенно пугают. Очевидно, нужно находиться в действительно тяжелом положении, чтобы согласиться на такую работу. Также издание "Комментарии" расскажет, почему компания Amazon запретила полиции использовать ее систему распознавания лиц.

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