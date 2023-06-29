Американские истребители F-16 могут развивать максимальную скорость до 2400 км/ч. Однако в военной истории были гораздо более быстрые боевые самолеты. Портал "Комментарии" собрал подборку из пяти самых быстрых военных самолетов в истории.

ТОП 5 самых быстрых военных самолетов в истории. Фото из открытых источников

Вся пятерка самых быстрых военных самолетов была построена в период противостояния США и СССР во время Холодной войны. Даже современные американские самолеты F-16 или шведские Saab JAS 39 Gripen не достигают таких скоростей. Четыре самолета из пяти самых быстрых принадлежат Соединенным Штатам, в то время как один находился на вооружении Советского Союза.

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5. Convair F-106 Delta Dart





Список самых быстрых военных самолетов открывает находившийся на вооружении армии США до 1980-х годов американский самолет-перехватчик Convair F-106 Delta Dart. Первый полет модели прошёл в 1956 году. F-106 мог достигать скорости 2455 км/час.

4. F-4 Phantom II





F-4 Phantom II попал на вооружение армии США в 1961 г. F-4 Phantom II – это самолет-перехватчик, который также может выполнять роль бомбардировщика и истребителя. Самолет был популярен во время конфликта во Вьетнаме в 1960-х годах. Его рекордная скорость составляет 2585 км/час.

3. Е-152 (Е-166)





Открывает тройку лидеров Е-152, принадлежавшего к семейству советских прототипов военных самолетов времен холодной войны. Машина в конечном счете не поступила на вооружение, из-за не очень удачной конструкции двигателя. Несмотря на это, Е-152 мог развивать скорость 2681 км/час.



2. Lockheed YF-12





На втором месте оказался Lockheed YF-12. Это был прототип американского самолета-перехватчика. Это самый тяжелый, самый большой и самый быстрый самолет-перехватчик в истории. Он может похвастаться максимальной скоростью 3331 км/час.



1. Lockheed SR-71 Blackbird





На первом месте очутился SR-71 Blackbird. Это самый быстрый самолет в истории. Ему принадлежит рекорд скорости 3529 км/ч. Это американский самолет-разведчик, у которого стандартным оборонным маневром в случае ракетной атаки было увеличение скорости полета и отвод самолета от угрозы.



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