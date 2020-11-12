kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 12.11.2020

BTC/USD

16052.83

ETH/USD

455.40

LTC/USD

58.74

НБУ 12.11.2020

USD/UAH

28.50

EUR/UAH

33.60

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости IT технологии Терпение лопнуло: десятки компаний требуют приструнить Google
commentss НОВОСТИ Все новости

Терпение лопнуло: десятки компаний требуют приструнить Google

Европейская комиссия рассмотрит жалобу 165 компаний против Google

сегодня, 18:43
Автор:

Павел Зинченко

Группа из 165 компаний и отраслевых органов призвала антимонопольные органы ЕС занять более жесткую позицию в отношении Google, заявив, что технологический гигант США несправедливо отдает предпочтение своим собственным сервисам при поиске в Интернете.

Терпение лопнуло: десятки компаний требуют приструнить Google

ФОТО: Habr

В группу входят компании из США и Великобритании, а также компании-аналоги из 21 страны ЕС. В четверг участники группы направили совместное письмо главе антимонопольного законодательства ЕС Маргрет Вестагер, в котором говорилось, что Google предоставляет своим собственным услугам, таким как услуги по размещению, поездкам и работе, преференциальное размещение в результатах поиска и призывает к незамедлительным действиям, чтобы остановить эту практику. Среди подписантов письма, увиденного Reuters, были давние критики Google Yelp, Expedia, Trivago, Kelkoo, Stepstone и Foundem, чья жалоба послужила поводом для расследования в ЕС против Google.

Google опровергла утверждения о том, что она несправедливо поддерживает свои собственные услуги. Компания сообщает, что ее пользователи не заблокированы и что конкуренция с ее услугами находится всего в одном клике в Интернете.

За последние три года Вестагер наложила на Google штрафы на общую сумму 8,25 миллиарда евро за злоупотребление своей рыночной властью в пользу сервиса сравнения покупок, мобильной операционной системы Android и рекламного бизнеса.

Европейская комиссия заявила, что получила письмо и ответит в должное время. Она добавила, что внимательно следит за рынком, чтобы оценить эффективность средств правовой защиты, предлагаемых для Google Shops.

Как сообщало издание "Комментарии", бывшие сотрудники рассказали, как получить работу в Google.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://ca.finance.yahoo.com/news/exclusive-group-165-google-critics-080351748.html
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ