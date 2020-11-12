Терпение лопнуло: десятки компаний требуют приструнить Google

Группа из 165 компаний и отраслевых органов призвала антимонопольные органы ЕС занять более жесткую позицию в отношении Google, заявив, что технологический гигант США несправедливо отдает предпочтение своим собственным сервисам при поиске в Интернете.

ФОТО: Habr

В группу входят компании из США и Великобритании, а также компании-аналоги из 21 страны ЕС. В четверг участники группы направили совместное письмо главе антимонопольного законодательства ЕС Маргрет Вестагер, в котором говорилось, что Google предоставляет своим собственным услугам, таким как услуги по размещению, поездкам и работе, преференциальное размещение в результатах поиска и призывает к незамедлительным действиям, чтобы остановить эту практику. Среди подписантов письма, увиденного Reuters, были давние критики Google Yelp, Expedia, Trivago, Kelkoo, Stepstone и Foundem, чья жалоба послужила поводом для расследования в ЕС против Google.

Google опровергла утверждения о том, что она несправедливо поддерживает свои собственные услуги. Компания сообщает, что ее пользователи не заблокированы и что конкуренция с ее услугами находится всего в одном клике в Интернете.

За последние три года Вестагер наложила на Google штрафы на общую сумму 8,25 миллиарда евро за злоупотребление своей рыночной властью в пользу сервиса сравнения покупок, мобильной операционной системы Android и рекламного бизнеса.

Европейская комиссия заявила, что получила письмо и ответит в должное время. Она добавила, что внимательно следит за рынком, чтобы оценить эффективность средств правовой защиты, предлагаемых для Google Shops.



Как сообщало издание "Комментарии", бывшие сотрудники рассказали, как получить работу в Google.

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