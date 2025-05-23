Власти Вьетнама распорядились заблокировать на территории страны доступ к мессенджеру Telegram, который основал российский бизнесмен Павел Дуров.

Telegram заблокируют во Вьетнаме. Фото из открытых источников

Во Вьетнаме полностью заблокируют доступ к мессенджеру Telegram, говорится в правительственном документе, который изучил Reuters.

Издание сообщает, что указание о блокировании доступа к платформе в адрес вьетнамских провайдеров телекоммуникационных услуг разослало Министерство технологий страны.

Отмечается, что власти Вьетнама решили заблокировать Telegram из-за отказа от сотрудничества в борьбе с преступной деятельностью.

Как известно, по востоку основания во Франции под следствием находится основатель Telegram Павел Дуров.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что стремление Кремля полностью захватить как минимум четыре области Украины толкает военные власти на креатив. Чтобы нарастить количество солдат, брошенных командованием в "мясные штурмы", в России пустили в ход схему с набором военных якобы для работы в тыловых районах. На самом же деле, как выяснило "Верстка", никаких гарантий распределения рекрутов на тыловые должности не существует.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что глава МИД Андрей Сибига подчеркнул, что заявление российского диктатора Владимира Путина о создании "буферной зоны" прозвучало на фоне усилий о мире, прекращении огня и убийств. Глава МИД отметил, что такие действия российского президента исключают мирные усилия и показывают, что Путин был и остается единственной причиной продолжения убийств. "Путину нужно столкнуться с большим давлением, чтобы прекратить эту войну", — подчеркнул он.