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Техногигантов обязуют отчитываться перед европейцами

Високопоставленные чиновники ЕС призвали техногигантов к ежемесячной отчетности

сегодня, 17:45
Автор:

Зинченко Павел
Техногигантов обязуют отчитываться перед европейцами

Европейский Союз призывает интернет-гигантов взять на себя больше ответсвенности за распространение ложных новостей. В среду два высокопоставленных чиновника ЕС заявили, что Facebook, Twitter и Google должны начать выпускать ежемесячные отчеты о своей борьбе с дезинформацией, сообщает Reuters.

Идея о регулярной подотчетности крупных техногигантов принадлежит главе внешнеполитического ведомства ЕС Джозепу Боррелу и вице-президенту Европейской комиссии по ценностям и прозрачности Вере Йоуровой, которые дали специальную пресс-конференцию в среду.

Согласно идее чиновников, такие ежемесячные отчеты должны содержать подробную информацию о действиях компаний по продвижению заслуживающего доверия контента и ограничивать дезинформацию и связанную с ней рекламу. "Дезинформация может негативно повлиять на экономику и подорвать реакцию государственных органов и, следовательно, ослабить меры, предпринятые службами здравоохранения", - сказала Йоурова, призывая онлайн-платформы "наращивать свои усилия".

Йоурова также заявила, что китайский TikTok также подписал добровольный кодекс поведения по борьбе с дезинформацией. Этот кодекс поведения, касающийся прозрачности в политической рекламы, фальшивых аккаунтах и ​​демонетизации тех, кто получает прибыль от фальшивых новостей, ранее был подписан Google, Facebook, Twitter и Mozilla.

Как сообщало издание "Комментарии", Европейский Союз существенно продлил режим киберсанкций.


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Источник: https://mashable.com/article/eu-facebook-twitter-google-fake-news-reports/
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