Строится самый большой в мире самолет: он превзойдет украинскую "Мрию"

Мир энергетики меняется, и на передовом процессе оказались ветровые электростанции. Однако с развитием технологий возникают и новые вызовы, одним из которых стала транспортировка массивных лопастей для ветровых турбин. Компания Radia нашла решение – она строит самый большой в мире самолет WindRunner, который сможет транспортировать массивные грузы.



Строится самый большой в мире самолет WindRunner. Фото из открытых источников

Энергетическая компания Radia известна своими инновационными проектами и преследует цель развивать сеть огромных ветровых турбин GigaWind. Эти турбины способны обеспечить до 40% всей электроэнергии в США к 2050 году. Однако их размеры создают серьезные логистические проблемы. Современные лопасти турбин могут достигать 70 метров в длину, а в будущем они увеличатся до 100 метров, что делает невозможным их транспортировку наземными путями. Именно для этого будет создан самолет WindRunner.

Этот гигантский самолет будет самым большим в мире. WindRunner сможет взлетать и садиться на специально созданные взлетно-посадочные полосы около ветровых электростанций, что значительно упростит процесс доставки лопастей турбин. Radia планирует создать глобальную сеть таких посадочных площадок, которые обеспечат бесперебойную логистику между производителями лопастей и ветровыми электростанциями.





Самолет WindRunner. Источник: Radia

Длина WindRunner будет составлять 108 метров, размах крыльев – 80 метров, а максимальный взлетный вес будет достигать 72 тонн. В то время как украинский самолет Ан-225 "Мрия", уничтоженный россиянами во время полномасштабного вторжения в 2022 году, имел длину 84 метра, размах крыльев — 88,4 метра и максимальный взлетный вес 640 тонн. Таким образом WindRunner будет самым большим самолетом по длине, но имеет намного меньший максимальный взлетный вес по сравнению с самолетом "Мрия".

Пока неизвестно, когда WindRunner поднимется в воздух, но этот проект обещает революцию в транспортировке ветровых турбин, что будет значительно способствовать развитию возобновляемой энергетики.

Ранее портал "Комментарии" писал об украинской "Мрие": жизни и смерти крупнейшего самолета в мире.

Также "Комментарии" сообщали, что самый большой в мире самолет, созданный в Украине, появится в популярном симуляторе полетов Microsoft Flight Simulator.