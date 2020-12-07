kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 07.12.2020

BTC/USD

19223.37

ETH/USD

595.03

LTC/USD

84.56

НБУ 07.12.2020

USD/UAH

28.50

EUR/UAH

34.55

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости IT технологии США и Германия обвинили Китай в продаже вредоносного ПО для шпионажа
commentss НОВОСТИ Все новости

США и Германия обвинили Китай в продаже вредоносного ПО для шпионажа

Пекин категорически отверг обвинения

сегодня, 16:47
Автор:

Татьяна Лозовенко

Службы разведки США и Германии в очередной раз выступили с предупреждениями о том, что установленное правительством Китая налоговое программное обеспечение содержит вредоносное ПО, которое обеспечивает доступ к приложениям.

США и Германия обвинили Китай в продаже вредоносного ПО для шпионажа

Huawei

Американская компания по кибербезопасности Trustwave Holding выпустила предупреждение о шпионском ПО, встроенном в китайское программное обеспечение Intelligent Tax, которое американские компании, работающие в Китае, обязаны устанавливать в банках. Trustwave предупредил, что после установки программного обеспечения бэкдор будет тайно встроен в системы.

Пекин категорически отверг обвинения в том, что китайские производители телекоммуникационного оборудования, в том числе Huawei Technologies, установили шпионское ПО и бэкдор-доступ.

Напомним, оппозиция Канады призвала правительство либерального премьер-министра Джастина Трюдо принять более жесткие меры в отношении Китая, запретив использование 5G Huawei Technologies Co Ltd в стране

Ранее "Комментарии" сообщали, что США нашли причину "гаванского синдрома" у дипломатов в Китае и на Кубе.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://asia.nikkei.com/Business/Technology/Global-finance-falls-victim-to-China-s-spyware-campaign2
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ