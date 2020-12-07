США и Германия обвинили Китай в продаже вредоносного ПО для шпионажа

Службы разведки США и Германии в очередной раз выступили с предупреждениями о том, что установленное правительством Китая налоговое программное обеспечение содержит вредоносное ПО, которое обеспечивает доступ к приложениям.

Huawei

Американская компания по кибербезопасности Trustwave Holding выпустила предупреждение о шпионском ПО, встроенном в китайское программное обеспечение Intelligent Tax, которое американские компании, работающие в Китае, обязаны устанавливать в банках. Trustwave предупредил, что после установки программного обеспечения бэкдор будет тайно встроен в системы.

Пекин категорически отверг обвинения в том, что китайские производители телекоммуникационного оборудования, в том числе Huawei Technologies, установили шпионское ПО и бэкдор-доступ.

Напомним, оппозиция Канады призвала правительство либерального премьер-министра Джастина Трюдо принять более жесткие меры в отношении Китая, запретив использование 5G Huawei Technologies Co Ltd в стране.

Ранее "Комментарии" сообщали, что США нашли причину "гаванского синдрома" у дипломатов в Китае и на Кубе.

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