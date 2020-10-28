Спрос на IT-специалистов осенью 2020 года бьет рекорды

Компанія GlobalLogic исследовала рынок вакансий в сфере IT в Украине. В сентябре зафиксировали около 6 тыс. предложений — это абсолютный рекорд за последние три года. Об этом компания сообщила AIN.UA.

Фото: techrocks

С 2018 года количество вакансий в IT увеличилось на 35%. С апреля по сентябрь 2020 года спрос вырос в два раза. Вице-президент GlobalLogic Денис Балацко отметил, что только их компания искала в сентябре порядка 600 сотрудников, в том числе и удаленных.

Украинские компании чаще всего ищут frontend-разработчиков для верстки веб-страниц — 731 вакансия за один месяц. На втором месте с большим отрывом находятся специалисты Big Data (анализ больших данных), для которых опубликовали 20 предложений в сентябре. Компании также нуждаются в специалистах по C++, Java, NET и Python.

В 2020 году на 20% увеличилось и количество первокурсников на IT-специальностях, то есть 15% от всех абитуриентов нынешнего года.

Ранее "Комментарии" писали, что в украинские университеты поступили больше 300 студентов из Крыма.

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