Создан переводчик с кошачьего языка на человеческий

Топ-менеджер Akvelon Хавьер Санчес разработал приложение MeowTalk по переводу с кошачьего языка на человеческий. Об этом сообщает портал GeekWire.

Приложение, в котором используются технологии больших данных и машинного обучения, устраняет барьер между домашним животным и человеком. Более того, MeowTalk можно научить понимать конкретного кота. Программист начал работу над MeowTalk пять месяцев назад. По его словам, связь между людьми и питомцами стала ещё важнее во время пандемии.

"Такой инструмент может помочь некоторым людям лучше наладить связь со своими кошками, особенно если они не могут поддерживать постоянный контакт с другими людьми, — сказал Санчес. — Так что это может реально изменить правила игры для тех, у кого есть кошки".

MeowTalk доступна на iOS и Android. Приложение анализирует мяуканье, а затем классифицирует эти звуки по десяти встроенным параметрам. Как отмечает Санчес, хотя у кошек нет единого языка, у каждой есть свой словарный запас, который она постоянно использует.

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