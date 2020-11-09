Создан переводчик с кошачьего языка на человеческий

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Владимир Лавский
Топ-менеджер Akvelon Хавьер Санчес разработал приложение MeowTalk по переводу с кошачьего языка на человеческий. Об этом сообщает портал GeekWire.
Приложение, в котором используются технологии больших данных и машинного обучения, устраняет барьер между домашним животным и человеком. Более того, MeowTalk можно научить понимать конкретного кота. Программист начал работу над MeowTalk пять месяцев назад. По его словам, связь между людьми и питомцами стала ещё важнее во время пандемии.
MeowTalk доступна на iOS и Android. Приложение анализирует мяуканье, а затем классифицирует эти звуки по десяти встроенным параметрам. Как отмечает Санчес, хотя у кошек нет единого языка, у каждой есть свой словарный запас, который она постоянно использует.
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