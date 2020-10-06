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Главная Новости IT технологии Словно с другой планеты: в Дубае создали Музей будущего
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Словно с другой планеты: в Дубае создали Музей будущего

Всего в футуристичном здании – 10 уровней

сегодня, 16:20
Автор:

Светлана Шкурупий

Список главных достопримечательностей Дубая пополнился еще одним архитектурным шедевром, который называют Музей будущего. Новое здание завораживает своей идеей, формой и величиной. С какой целью был построен этот музей рассказал на своей странице в Twitter правитель Дубая Мухаммед бен Рашид Аль Мактум.

Словно с другой планеты: в Дубае создали Музей будущего

Музей будущего

Шейх отметил, что Музей будущего олицетворяет собой стремление к лидерству и креативность в создании уникальных памятников архитектуры. Он станет центром глобальных инноваций, экспозиции музея будут посвящены новейшим технологиям, благодаря которым человечество будет двигаться вперед, чтобы сделать будущее лучшим. В здании будут несколько главных выставок о космосе, экологии, искусственном интеллекте и т.д. А также в музее будет разработана платформа для интересных стартапов.

Посетителей ожидают образовательные курсы, мастер-классы, направленные на изучение технологий будущего и инновации, которые помогут решить многие экологические и социальные проблемы нашей планеты. 

Известно, что в процессе строительства Музея будущего использовались только экологичные материалы и органические методы склеивания. Спроектировано здание из нержавеющей стали.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в Дубае открылся новый парк виртуальной реальности.


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