Словно с другой планеты: в Дубае создали Музей будущего

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Светлана Шкурупий
Список главных достопримечательностей Дубая пополнился еще одним архитектурным шедевром, который называют Музей будущего. Новое здание завораживает своей идеей, формой и величиной. С какой целью был построен этот музей рассказал на своей странице в Twitter правитель Дубая Мухаммед бен Рашид Аль Мактум.
Музей будущего
Шейх отметил, что Музей будущего олицетворяет собой стремление к лидерству и креативность в создании уникальных памятников архитектуры. Он станет центром глобальных инноваций, экспозиции музея будут посвящены новейшим технологиям, благодаря которым человечество будет двигаться вперед, чтобы сделать будущее лучшим. В здании будут несколько главных выставок о космосе, экологии, искусственном интеллекте и т.д. А также в музее будет разработана платформа для интересных стартапов.
Посетителей ожидают образовательные курсы, мастер-классы, направленные на изучение технологий будущего и инновации, которые помогут решить многие экологические и социальные проблемы нашей планеты.
Известно, что в процессе строительства Музея будущего использовались только экологичные материалы и органические методы склеивания. Спроектировано здание из нержавеющей стали.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в Дубае открылся новый парк виртуальной реальности.
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