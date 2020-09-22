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Швейцарский банк начал осваивать вирутальную реальность

UBS использует виртуальную реальность, чтобы свести к минимуму контакты между людьми

сегодня, 18:36
Автор:

Павел Зинченко

Швейцарский банк UBS изучает возможность для трейдеров работать из дома с помощью моделирования с гарнитурой виртуальной реальности. Пока неясно, сможет ли технология выдержать такое испытание. Об этом сообщает издание Finews.

Швейцарский банк начал осваивать вирутальную реальность

Согласно отчету Financial Times, банк экспериментирует с созданием симулятора торговой площадки для своих лондонских сотрудников, используя Hololenses от Microsoft. В головном блоке используются несколько цензоров, передовая оптика и голографическая обработка, которые отображают информацию и изображения, которые могут сливаться с реальным миром.

Неясно, сможет ли Hololens поддерживать высокое качество с точки зрения разрешения и удобства пользователя в течение более длительного периода - например, торгового дня. Усилия UBS по работе на дому выходят за рамки торговых операций или европейского региона.

Швейцарский банк уже запустил платформу UBS Workspace, которая позволяет сотрудникам иметь мобильный доступ к любым файлам или информации в одном и том же формате в любое время и в любом месте. UBS, как и многие другие швейцарские фирмы, не спешит возвращать своих сотрудников в офисы.

Как сообщало издание "Комментарии", польский банк выпустил специальное приложение для детей.


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