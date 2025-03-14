Сенсационное открытие ученых: под самой большой в мире пустыней нашли 5000-летнюю цивилизацию

В Саудовской Аравии под песчаными дюнами обнаружена древняя цивилизация благодаря технологиям искусственного интеллекта. Это открытие стало возможным после того, как в Риме была найдена древнейшая еврейская баня.

Фото: из открытых источников

Исследование, опубликованное в журнале Geosciences, рассказывает, что команда ученых из Университета Халифа в Абу-Даби обнаружила цивилизацию, используя инновационный алгоритм машинного обучения для исследования территории Руб аль-Хали, известной также как "пустой квартал".

Эта пустыня занимает более 647 000 квадратных км на Аравийском полуострове, представляя собой самый непрерывный песчаный регион на планете.

В пределах этой пустыни находится археологический памятник Сарук Аль-Хадид, где обнаружены следы человеческой деятельности, датируемые 5000 годами.

Находку удалось сделать благодаря новой методике, разработанной исследователями, сочетающей спутниковые снимки и искусственный интеллект для "автоматизации и улучшения процесса обнаружения и картографирования археологических объектов в ОАЭ и других пустынных районах".

Доктор Диана Фрэнсис, руководитель лаборатории экологических и геофизических наук (ENGEOS) колледжа, пояснила, что целью этого исследования было обеспечить возможность выявлять археологические памятники, спрятанные под песком. Учитывая климат и то, что большая часть страны — это пустыня, было чрезвычайно сложно проводить под песком.

Государственное учреждение Dubai Culture, отвечающее за археологический объект, уже объявило о намерении начать раскопки на участках, которые определила команда из Университета Халифа в прошлом году.

Авторы исследования надеются, что "методы, разработанные в этом исследовании, могут быть адаптированы для археологических работ на больших территориях и в схожих условиях, что позволит лучше изучить прошлое и будет способствовать дальнейшим научным исследованиям".

Портал "Комментарии" ранее писал, что до недавнего времени титул "короля спутников" принадлежал Юпитеру, но новые исследования показали, что теперь Сатурн имеет 274 спутника. Это открытие положило конец древнему соперничеству между Сатурном и Юпитером за титул планеты с наибольшим количеством спутников.