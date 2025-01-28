Сэм Альтман дал обещание пользователям ChatGPT в ответ на разработку DeepSeek

Генеральный директор компании искусственного интеллекта OpenAI, создавшей ChatGPT, Сэм Альтман заявил, что создаст лучшие модели искусственного интеллекта. Таким образом, Альтман отреагировал на сенсационный выпуск китайской ИИ-модели R1 компанией DeepSeek.

Сем Альтман. Фото из открытых источников

Сэм Альтман на платформе X отреагировал на запуск китайского искусственного интеллекта DeepSeek.

"R1 от DeepSeek – впечатляющая модель, особенно относительно того, что они могут обеспечить по такой цене", — написал Альтман.

Кроме похвалы, директор OpenAI также дал обещание, что будет выпускать лучшие модели, чем китайская компания DeepSeek.

"Мы, очевидно, создадим гораздо лучшие модели, а появление нового конкурента действительно вдохновляет. Мир захочет использовать много искусственного интеллекта и действительно будет поражен моделями следующего поколения", – добавил Альтман.

К 25 января ассистент искусственного интеллекта DeepSeek был загружен более 1,6 млн раз и стал самым популярным приложением для iPhone в нескольких странах, в том числе США, Канаде, Китае, Великобритании и других. Особенностью DeepSeek стала возможность ИИ-модели обосновывать ответы на запросы пользователей.

Стоимость обучения и разработка DeepSeek неизвестна, однако она ниже лучших разработок искусственного интеллекта от OpenAI и Meta, а также не требует наиболее новейших чипов. Такая ситуация обрушила акции многих компаний. Например, акции производителя микросхем Nvidia упали на 17%, что привело к потере в 593 млрд долларов рыночной стоимости, что стало наибольшей однодневной потерей любой публичной компании.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что самые богатые люди мира потеряли 108 миллиардов долларов после распродажи DeepSeek.

Также "Комментарии" писали, что искусственный интеллект помог взорвать Tesla Cybertruck в США.