Самая большая тайна криптовалют: HBO назовет имя человека, создавшего биткоин

8 октября на канале HBO выйдет новый документальный фильм "Money Electric: The Bitcoin Mystery", обещающий дать ответ на одну из самых больших загадок современности — кто такой Сатоши Накамото, загадочный создатель биткоина.



Кто создал биткоин. Фото из открытых источников

Режиссер фильма о тайне основателя биткоина стал Каллен Хобак, известный своей расследовательной работой над проектом "Q: Into the Storm", где он разоблачил архитекторов популярной в США теории заговора QAnon. Теперь Хобак решил раскрыть личность Сатоши Накамото, контролирующего примерно 1,1 миллиона биткоинов, что составляет около 66 миллиардов долларов.

В течение многих лет заявляли, что именно они создали биткоин, но ни один из них не смог предоставить достаточных доказательств. Документальный фильм обещает сосредоточиться на главных версиях о том, кто стоит за именем Сатоши Накамото, предоставляя новые факты и свидетельства, которые могут стать решающими в этом многолетнем поиске правды.

Кто такой Сатоши Накамото

Сатоши Накамото – псевдоним, под которым в 2008 году был опубликован оригинальный документ, описывающий принципы работы первой в мире криптовалюты – биткоина. Первые транзакции биткоина были проведены в 2009 году, и Накамото был активным участником ранней фазы развития биткоин-сети, пока в 2011 году не исчез.

Хотя личность Накамото остается неизвестной, существует несколько версий о том, кто мог стоять за этим именем:

Группа разработчиков – многие эксперты считают, что биткоин слишком сложен для того, чтобы быть разработанным одним человеком. Некоторые теории предполагают, что Накамото – это команда инженеров и программистов, решивших работать под одним именем.

Ник Сабо – американский криптограф, которого часто упоминают в контексте создания биткоина, еще до появления биткоина разработал схожую концепцию децентрализованной валюты под названием Bit Gold. Хотя Сабо отрицает, что он Накамото, многие считают его одним из наиболее вероятных кандидатов.

Гал Финни – разработчик, который был одним из первых поклонников криптовалюты. Именно он получил первую транзакцию биткоина от Накамото. Его глубокие знания криптографии и тесная связь с проектом делают его одним из потенциальных кандидатов.

Крейг Райт – австралийский бизнесмен и программист несколько раз утверждал, что именно он является Сатоши Накамото. Тем не менее, эти заявления вызвали много скепсиса, поскольку Райт не смог предоставить достаточных доказательств.

Лен Сассаман — криптограф, умерший в 2011 году и известный своей работой в области конфиденциальности и децентрализации. Сассаман был ключевой фигурой в криптографическом сообществе и имел связи с Гэлом Финни. Кроме того, Сатоши Накамото скрылся в 2011 году – именно тогда умер Сассаман.

Несмотря на попытки многих людей присвоить себе заслугу за создание биткоина, окончательные доказательства не предоставлены, и истинное лицо творца остается загадкой. Фильм "Money Electric: The Bitcoin Mystery" может изменить эту ситуацию и раскрыть одну из самых больших тайн в мире криптовалют.

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