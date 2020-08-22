Прозрачные OLED-дисплеи появились в вагонах китайского метро

Южнокорейский технологический гигант LG Display объявил о начале замены обычных окон в китайских вагонах метро в Пекине и Шэньчжэне на 55-дюймовые прозрачные OLED-дисплеи. Об этом сообщает издание Aroged.

Прозрачные OLED-экраны предназначены для отображения информации о текущем местонахождении поезда, а также других данных, которые будут полезны людям, пользующимся метро. Панели имеют 38-процентную прозрачность и поддерживают вывод Full HD.

К сожалению, в компании не уточнили, сколько поездов метро Пекина и Шэньчжэня уже оснащены этими экранами. Однако в LG Display пояснили, что уже работают над оснащением поездов в других метрополитенах по всему миру аналогичными решениями.

В то же время в компании добавили, что намерены удвоить производство OLED-панелей. По ее мнению, новое поколение таких дисплеев найдет применение во многих сферах рекламного бизнеса. Например, прозрачные экраны могут заменить обычные витрины магазинов и служить площадкой для наружной рекламы.

Как сообщало издание "Комментарии", LG назвала дату анонса флагманского смартфона.

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