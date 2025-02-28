Прощай, Skype: Microsoft закрывает легендарный мессенджер

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Slava Kot
Эпоха Skype подходит к концу. Microsoft планирует закрытие популярного мессенджера уже в мае этого года. Пользователям предлагают перейти на Microsoft Teams, который, по плану компании, должен стать единственным универсальным инструментом для общения.
Microsoft навсегда закроет Skype
Информация о закрытии Skype появилась после анализа разработчиками XDA последней версии Skype для Windows. Они обнаружили скрытый код, четко указывающий на прекращение работы сервиса.
Microsoft навсегда закроет Skype
Microsoft делает ставку на Microsoft Teams, позиционирующуюся как платформа для командной работы в Office 365. Teams объединяет в себе чат, видеоконференции, файлообменник и интеграцию с корпоративными приложениями.
Решение Microsoft не стало неожиданностью. Skype в последнее время утратил популярность, особенно после запуска Microsoft Teams и активного развития конкурентов, таких как WhatsApp, iMessage и Discord.
Пандемия COVID-19 стала последним гвоздем в гроб Skype. В период массового перехода на удаленную работу сервис практически не использовался для видеоконференций. Microsoft пыталась вернуть Skype к жизни, добавляя новые функции, такие как отправка коротких видео и чат-бот на основе искусственного интеллекта Bing. Однако эти усилия не принесли желаемого результата.
Последнее обновление Skype произошло в мае 2024 года, а с декабря прошлого года пользователи лишились возможности покупать кредиты Skype.
Skype был запущен в 2003 году и быстро стал одним из популярнейших инструментов для VoIP-звонков. Платформа была создана шведским ИТ-предпринимателем Никласом Зеннстремом и датским бизнес-партнером Янусом Фриисом. В 2011 году Microsoft приобрела Skype за 8,5 миллиарда долларов, что в то время стало крупнейшим соглашением в истории компании.
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