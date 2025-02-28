Прощай, Skype: Microsoft закрывает легендарный мессенджер

Эпоха Skype подходит к концу. Microsoft планирует закрытие популярного мессенджера уже в мае этого года. Пользователям предлагают перейти на Microsoft Teams, который, по плану компании, должен стать единственным универсальным инструментом для общения.

Microsoft навсегда закроет Skype

Информация о закрытии Skype появилась после анализа разработчиками XDA последней версии Skype для Windows. Они обнаружили скрытый код, четко указывающий на прекращение работы сервиса.

"Начиная с мая, Skype больше не будет доступен. Продолжайте звонки и общайтесь в чатах в Teams", – говорится в сообщении.

Microsoft навсегда закроет Skype

Microsoft делает ставку на Microsoft Teams, позиционирующуюся как платформа для командной работы в Office 365. Teams объединяет в себе чат, видеоконференции, файлообменник и интеграцию с корпоративными приложениями.

Решение Microsoft не стало неожиданностью. Skype в последнее время утратил популярность, особенно после запуска Microsoft Teams и активного развития конкурентов, таких как WhatsApp, iMessage и Discord.

Пандемия COVID-19 стала последним гвоздем в гроб Skype. В период массового перехода на удаленную работу сервис практически не использовался для видеоконференций. Microsoft пыталась вернуть Skype к жизни, добавляя новые функции, такие как отправка коротких видео и чат-бот на основе искусственного интеллекта Bing. Однако эти усилия не принесли желаемого результата.

Последнее обновление Skype произошло в мае 2024 года, а с декабря прошлого года пользователи лишились возможности покупать кредиты Skype.

Skype был запущен в 2003 году и быстро стал одним из популярнейших инструментов для VoIP-звонков. Платформа была создана шведским ИТ-предпринимателем Никласом Зеннстремом и датским бизнес-партнером Янусом Фриисом. В 2011 году Microsoft приобрела Skype за 8,5 миллиарда долларов, что в то время стало крупнейшим соглашением в истории компании.

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