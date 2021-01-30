Преступники обречены: полиция научилась определять виновного по электрической активности мозга

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Павел Зинченко
Полиция Дубая недавно преодолела важный рубеж в области раскрытия дел: впервые они смогли идентифицировать подозреваемого в убийстве, заглянув в его мозг и в его память. Главное управление судебной экспертизы и криминологии полиции использовало инновационную технологию под названием "Memory-Print".
Полиция испытала уникальную технологию
Этот высокотехнологичный аппарат был разработан, чтобы обнаруживать увеличение определенных мозговых волн всякий раз, когда человек видит что-то знакомое. Когда эти мозговые волны, называемые P300, запускаются, это означает, что человек помнит объект или фотографию, которые ему или ей показывают.
Убийство произошло на складе, где ежедневно работали несколько человек. Полиция сначала определила ряд лиц, которые могли быть причастны к преступлению. Затем во время допроса использовалась машина для печати с памятью. Всем подозреваемым показали фотографии орудия убийства. У одного из них зарегистрировали всплеск мозговых волн P300.
На основании отчета, созданного машиной, полиция допросила подозреваемого, который затем признался в преступлении. Полиция Дубая сообщила, что национальные кадры и эксперты в области судебной психологии обучаются использованию новой технологии уже более года. И это был первый реальный случай, который они решили преимущественно с помощью машины.
Как сообщало издание "Комментарии", полиция задержала кондитера за неприличные кексы.
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