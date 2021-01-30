Преступники обречены: полиция научилась определять виновного по электрической активности мозга

Полиция Дубая недавно преодолела важный рубеж в области раскрытия дел: впервые они смогли идентифицировать подозреваемого в убийстве, заглянув в его мозг и в его память. Главное управление судебной экспертизы и криминологии полиции использовало инновационную технологию под названием "Memory-Print".

Полиция испытала уникальную технологию

Этот высокотехнологичный аппарат был разработан, чтобы обнаруживать увеличение определенных мозговых волн всякий раз, когда человек видит что-то знакомое. Когда эти мозговые волны, называемые P300, запускаются, это означает, что человек помнит объект или фотографию, которые ему или ей показывают.

"Машина может точно определить, видел ли подозреваемый фотографии, инструменты или оборудование, которое он или она могли использовать в преступлении. Это поможет полиции определить, можно ли считать человека подозреваемым или нет. Увеличение волн P300 происходит непосредственно, когда человек видит вещи, которые вызывают его воспоминания, что произошло в деле об убийстве впервые", — пояснил судебный психолог Мухаммад Исса Аль Хаммади, директор департамента криминологии.

Убийство произошло на складе, где ежедневно работали несколько человек. Полиция сначала определила ряд лиц, которые могли быть причастны к преступлению. Затем во время допроса использовалась машина для печати с памятью. Всем подозреваемым показали фотографии орудия убийства. У одного из них зарегистрировали всплеск мозговых волн P300.

"Это означало, что он вспомнил об инструменте", — пояснил аль-Хаммади.

На основании отчета, созданного машиной, полиция допросила подозреваемого, который затем признался в преступлении. Полиция Дубая сообщила, что национальные кадры и эксперты в области судебной психологии обучаются использованию новой технологии уже более года. И это был первый реальный случай, который они решили преимущественно с помощью машины.

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