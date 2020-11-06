Полиция США начнет контролировать преступность с помощью "умных" дверных звонков

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Павел Зинченко
Полиция Джексона, штат Миссисипи, просит жителей подключить свои "умные" дверные звонки к центру наблюдения в реальном времени, чтобы бороться с преступностью. Мэр города заявил, что видеопотоки будут просмотрены только в том случае, если в этом районе было совершено преступление.
ФОТО: KTVE
Amazon, владеющая самым продаваемым "умным" дверным звонком Ring, заявила, что не была официальным партнером в этой схеме. Группы по защите конфиденциальности считают, что это может подорвать гражданские свободы, особенно если на видеозаписи будут показаны соседние дома.
Город заключил партнерские отношения с двумя техническими фирмами — Pileum и Fusus — чтобы полицейский криминальный центр мог просматривать видео в реальном времени, записанное с помощью "умных" дверных звонков. Amazon стремится дистанцироваться от этого проекта.
Первоначально план рассчитан на 45-дневную пробную версию, но в случае успеха он может быть продлен.
Ранее в этом году Amazon приостановила использование своего программного обеспечения для распознавания лиц Rekognition правоохранительными органами в ответ на опасения по поводу возможных расовых предубеждений.
Как сообщало издание "Комментарии", Ring уволила сотрудников за нарушение правил конфиденциальности.
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